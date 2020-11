Joris Kayembe prolonge son contrat avec Charleroi jusqu’en 2023

Adversaires dimanche, équipiers lundi: Kayembe et Vanheusden débriefent le choc wallon - La... Joris Kayembe et Zinho Vanheusden étaient les invités de La Tribune lundi soir. Adversaires dimanche lors du choc wallon entre Charleroi et le Standard, le latéral gauche des Zèbres et le défenseur central des Rouches se sont retrouvés à Tubize lundi pour le rassemblement des Diables rouges avec qui ils ont tous les deux été sélectionnés pour la première fois.