Jordi Vanlerberghe prêté à Malines jusqu'en fin de saison

Jordi Vanlerberghe, 23 ans, a été prêté au FC Malines jusqu'à la fin de la saison par son club de Bruges, a annoncé Club Bruges dans un communiqué samedi.

Ce milieu de terrain défensif était arrivé dans dans la Venise du Nord en 2017 en provenance d'ailleurs du FC Malines où il a été formé. Il avait déjà été prêté l'an dernier à Ostende et retourne à présent, en prêt, au sein de la phalange malinoise.



"C'est ma maison et cela ne changera jamais", s'est réjouit l'international espoir. Il avait du déclarer forfait pour l'Euro U21 en Italie et à Saint-Marin pour une blessure au genou.