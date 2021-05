Jordi Condom est le nouvel entraîneur du RFC Seraing, "je voulais revenir en première ligne" -... Comme nous vous l’annoncions jeudi, Jordi Condom sera à la tête du RFC Seraing la saison prochaine. L’Espagnol a été présenté à la presse en tant que nouveau T1 des Sérésiens ce vendredi. L’ancien directeur sportif du KAS Eupen a signé pour deux ans et succède donc à Emilio Ferrara, parti pour Gand, sur le banc des Métallos. "J’ai appris beaucoup comme directeur sportif. C’était une très belle expérience mais j’aime bien être en première ligne", a réagi Condom au micro de la RTBF. "La direction de Seraing et celle de Metz ont pensé à moi car je viens du Barça et pour le travail réalisé avec les jeunes joueurs à Eupen. Le projet que l’on m’a proposé avec les jeunes et la volonté d’installer une certaine philosophie de football : c’était de la musique pour mes oreilles. Il y aura des joueurs à développer et à valoriser ici. C’est l’idée du club et c’est la mienne aussi." Condom n’a pas peur de se montrer ambitieux même s’il veut garder les pieds sur terre. "L’objectif, c’est le maintien mais il y a des équipes qui ont préparé le maintien la saison dernière et qui se sont retrouvées dans les premières places du classement. On va essayer de bien préparer chaque match et on verra quel est le résultat au terme de la saison."