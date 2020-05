Jordan Botaka, capitaine de Saint-Trond, signe pour 4 ans à La Gantoise

La Gantoise a annoncé mardi le recrutement de Jordan Botaka. L'international congolais de 26 ans, qui évoluait à Saint-Trond depuis 2017, s'est engagé pour quatre ans.

Botaka a été formé au Sporting Lokeren et au Club Bruges. En janvier 2013, il a été prêté au Portugal à Belenenses. Six mois plus tard, l'ailier rejoignait l'Excelsior, aux Pays-Bas, où il est resté deux ans. Après deux saisons en Championship, à Leeds puis à Charlton, il a été transféré à Saint-Trond en 2017.

Avec les 'Canaris', Botaka a disputé 103 rencontres de Jupiler Pro League, marquant 16 buts et délivrant 13 assists. Il portait le brassard de capitaine du STVV depuis la saison 2018-2019. L'ailier compte 16 apparitions et 4 buts en équipe nationale congolaise.

Botaka se dit "impatient de relever ce nouveau défi" et se montre ambitieux. "Mes ambitions au club sont de nous qualifier pour la Ligue des Champions tôt dans la saison et bien sûr devenir champion. C'est ce à quoi nous devons aspirer!"

C'est le deuxième transfert de l'été pour les Buffalos après l'arrivée du gardien Davy Roef en provenance du RSC Anderlecht.