Jonathan David et Verschaeren nommés pour le Golden Boy Award

Jonathan David, sprinte 97m à 33km/h en fin de match contre Anderlecht - La Gantoise - Anderlecht... Anderlecht a ramené un bon point de son déplacement à la Gantoise (partage 1-1) ce vendredi lors de la 25e journée de Pro League. Un club de Gand qui devait pallier les absences de deux de ses joueurs importants. Sans Sven Kums, suspendu et interdit de match face aux Mauves et Laurent Depoitre, blessé au pied, c’est Jonathan David qui s’est chargé d’étaler toute la palette de son talent. L’attaquant canadien, en plus d’inscrire le but égalisateur sur penalty, s’est permis d’effectuer en fin de match un sprint de presque 100m avec une pointe de vitesse de 33km/h. Le tout en rattrapant un Jérémy Doku pourtant réputé pour sa vitesse. Jonathan David facture cette saison 13 buts et 8 assists en Pro League. De quoi en faire un des joueurs les plus importants de notre championnat. Et c’est Gand qui doit se réjouir de la plus-value qu’il va pouvoir faire sur son joueur arrivé en 2018. "Jonathan David est notre dernière pépite, c’est vrai, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire qu’il vaut autant ou autant, j’ai retenu la leçon des 20 millions de Moses Simon (rires). Mais si certains citaient un montant de 10 millions d’euros en début de saison pour notre jeune Canadien, les mêmes sont venus nous parler de 20 millions après ses deux buts contre Saint-Etienne. On verra bien. Mais c’est sûr qu’il va battre le record à la vente du club, qui est de 10 millions actuellement pour le transfert de Samuel Gigot au Spartak Moscou", avait déclaré à l’époque Michel Louwagie à notre micro.