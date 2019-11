Jonathan David : "Dans 5 ans, je veux jouer dans un top-club mondial..."

Arrivé à Gand sur la pointe des pieds, il explose cette saison et est le dernier coup fumant du scouting buffalo. Déjà côté 2e plus valuable joueur de Pro-Ligue, il évoque la notoriété à 19 ans, Ronaldinho, son sang-froid devant le but et la Coupe du Monde au Qatar. Mais aussi Lionel Messi, le foot dans la neige, Jelle Van Damme et l’articulation talent-travail. Mais surtout Haïti… et le Créole. Jonathan David passe " Sur le Gril ".

Il est, avec Laurent Depoitre et Roman Yaremchuk, l’un des 3 artilleurs du fameux trident offensif gantois qui empile les caissons depuis le début d’une saison entamée très tôt, par 3 tours de qualification d’Europaligue. Très productif (10 buts, 5 en championnat, 5 en Europe), il est surtout le plus complet des 3 puncheurs… et cela à seulement 19 ans !

Installé sur une chaise du centre d’entraînement gantois à Oostakker, les mains enfoncées dans les poches d’une doudoune qu’il ne quittera pas le temps de l’interview (" C’est une habitude gardée du Canada, j’ai connu des températures de -30°, je m’habille toujours trop chaudement avec mon cache-cou " rigole-t-il), Jonathan David ne s’étonne pas plus que cela de sa réussite actuelle. Chacune de ses réponses est teintée d’un mélange de modestie, de timidité… et de méfiance.

" Je prends les choses normalement, j’ai quand même travaillé dur pour performer ainsi " murmure-t-il. " Mais il n’y a pas d’âge pour réussir ! Il y a 2 ans, c’est vrai, j’étais encore dans mon club amateur d’Ottawa et on jouait une fois par semaine, mais j’étais déterminé à réussir. J’ai toujours voulu aller en Europe, qui propose le meilleur football du monde : j’ai refusé des offres de MLS et d’autres clubs nord-américains. On me dit que je peux aller très haut. Le talent, je sais que je l’ai… mais sans le travail, le talent ne mène à rien. Je le sais… et si je devais l’oublier, mon entourage est là pour me ramener les pieds sur terre. Mais ce n’est pas mon genre de m’enflammer, je ne suis jamais arrogant. Sauf parfois avec mes potes " (rires).

"Je joue d'abord ma partition"

Signalé à Gunther Schepens, à l’époque responsable du scouting buffalo, Jonathan David a rejoint Gand après des tests négatifs à Stuttgart et au Red Bull Salzbourg. En Belgique, Bruges et Anderlecht n’avaient même pas répondu à la demande de test postée par son club canadien…

" Au début, je venais ici à Gand m’entraîner… durant mes congés scolaires : j’étais dans ma dernière année à l’école. J’ai intégré l’équipe Espoirs de Gand, puis en janvier (NDLA : 2018), je signais mon contrat pro. Le foot belge se pratique à haute intensité, avec beaucoup de transitions et de duels, c’est un championnat très costaud et j’ai eu du mal au début. Aujourd’hui, je me suis adapté : je me documente sur mes adversaires directs… mais je joue surtout ma partition, je joue mon foot sans trop me focaliser sur l’opposant. Les joueurs adverses essaient parfois de m’intimider, mais je reste toujours calme : je ne réponds pas aux provocations, je me focalise sur le ballon. Jelle Van Damme est le défenseur le plus dur que j’ai affronté : il mise tout sur le physique, il place des petits coups. Mais ça me laisse de marbre, je me dis qu’il y a des choses plus graves dans la vie. C’est comme pour le racisme : on tente parfois de vous toucher dans vos émotions. Mais moi, ça ne me fait rien. "

"Barcelone? Pas encore..."

À 19 ans, avec juste 18 mois de foot pro dans les pieds, David explose déjà toutes les cotes des boursicoteurs. Sur Transfertmarkt.de, la bible des suiveurs du foot façon stats, le Canadien est valorisé à… 15 millions d’euros, 2e joueur le plus cher de Pro-League, après les 21 briques du Genkois Sander Berge, et à égalité avec le Hazard mauve Yari Verschaeren.

" Ce montant me laisse froid, il signifie juste que j’ai un haut potentiel, mais ce n’est pas important. Ce qui compte, c’est de vouloir continuer à progresser car tout peut très vite tourner en foot, une blessure est vite arrivée… Être assimilé à une valeur financière ne me choque pas, je joue au foot par passion… mais pas gratuitement non plus : mon don m’a été donné par Dieu, je dois l’exploiter car d’autres sont moins chanceux et je dois soutenir ma famille, restée au pays. Je viens de resigner à Gand jusqu’en 2023, mais bien sûr, je vais de l'avant. Je veux attirer l’attention et aller plus haut… mais graduellement : le club que je choisirai devra m’offrir du temps de jeu et un plan de progression. Dans 5 ans, je veux jouer dans l’un des plus grands clubs du monde ! À Barcelone, mon club favori ? C’est encore un peu tôt, mais à l’avenir, oui, tout est possible… Je ne me fixe pas de limites. Et ce serait sympa de jouer avec Messi. " (sourire)

"Ça fait de vous un homme"

Courtisé par Ajax durant l’été, le Buffalo canadien vous lâche tout cela calmement, les yeux dans les yeux. Comme une détermination et surtout une maturité coulées par son parcours. Né à Brooklyn (New York), parti vers Haïti très jeune, il a ensuite atterri avec sa famille au Canada.

" Je ne parle pas le Québécois, je parle juste un peu Créole et ma mère me prépare toujours du riz créole avec des bananes plantains. Mes racines sont à Haïti où j’ai encore de la famille : un pays meurtri par les drames et que je veux aider plus tard, quand je le pourrai. Cette pauvreté vous fait grandir plus vite, ça fait de vous un homme. Mon père m’a dit que j’étais un peu connu là-bas, et encore davantage depuis le but que j’ai marqué avec le Canada contre Haïti en Gold Cup. J’ai choisi la sélection canadienne, car j’ai reçu toute ma formation au Canada. Mais au plus profond, je me sens haïtien et je me comporte comme un Haïtien : le Haïtien déteste l’injustice. "

"Je veux être... Jonathan David"

Reculé au poste 10 par Thorup après avoir joué comme attaquant sous Vanderhaeghe et comme ailier avec le Canada, David reste, dans tous les cas, une véritable machine à marquer.

" Le plus beau but de ma carrière, je l’ai inscrit il y a deux mois en Gold Cup avec le Canada contre Cuba : longue course, contrôle extérieur du droit, feinte de frappe, passement de jambes et petit pont au gardien. Ce n’était pas réfléchi, c’était de la pure intuition. En même temps, un but est un but… même moche ou de cafouillage. Mais tant qu’à faire, autant en inscrire un joli (sourire). Regardez Madjer ou Maradona en 86 contre l’Angleterre : ça doit être sympa d’inscrire un but qui marque l’Histoire… À Gand, je travaille encore certains aspects, car je dois encore perfectionner mon jeu dos au but, mon jeu aérien et mon côté ‘killer’. J’aime marquer, mais j’aime aussi servir mes partenaires : ce qui compte, c’est le collectif et les 3 points. Je ne jouerai jamais ma propre carte avant celle de l’équipe. Comme attaquant, il faut être égoïste… mais pas trop : Ronaldo et Suarez sont des ‘petits égoïstes’ (sic), mais ils savent aussi varier leur jeu. J’admire des joueurs comme Ronaldinho, Eto'o et Henry.Mais quand j’étais petit, je rêvais de devenir… Jonathan David. Et c’est toujours le cas ! " (rires)

Le regard des autres

Leader de la nouvelle génération montante canadienne quart de finaliste à la dernière Gold Cup, David rêve déjà de 2022 et de la Coupe du Monde au Qatar. Avec l’idée de figurer au mieux 4 ans plus tard, lors du Mondial que le Canada accueillera avec les States et le Mexique.

" Ça fait trop longtemps que le Canada n’a plus joué un Mondial (NDLA : seule participation en 1986 au Mexique). Le soccer n’est pas encore le sport n°1 chez nous… mais il va le devenir, surtout grâce à notre toute bonne génération en sélection (NDLA : le jeune Alphonso Davies, 18 ans, joue au Bayern Munich). Si je dois choisir entre Gand champion cette année ou le Canada qualifié en 2022 ? C’est impossible de choisir, je prends les deux ! " (rires)

Et Jonathan David de s’en aller, mains dans la doudoune, avec en bandoulière son petit sac empli d’un pot de yaourt grec… Avec cette dernière réflexion sur sa toute jeune notoriété.

" C’est vrai qu’on me reconnaît un peu plus en rue, mais moi, je ne change pas, je reste calme, je sors peu. Si les filles me courent derrière ? Je ne sais pas, je ne regarde pas. (sourire) A 19 ans, quand on gagne bien sa vie, on peut être tenté d’en profiter. Mais moi, je ne dis pas que je suis footballeur, sinon ça attire des filles… que je ne veux pas. Moi, je cherche une fille qui m’aime pour ce que je suis. Pas pour ce que j’incarne… "

Jeudi soir, c'est du petit banc que le Canadien a assisté à la remontada de son équipe à Anderlecht : David avait cédé sa place à Bezus à l'heure de jeu, alors que le marquoir indiquait un partout.

