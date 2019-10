Jonas De Roeck, alias "coach 100%" : "Du caractère et de l'efficacité, c'est nécessaire dans le foot moderne"

Jonas De Roeck, le T1 – très – intérimaire du Sporting d’Anderlecht, était très satisfait après la victoire des Mauves sur la pelouse de Charleroi samedi soir. L’ancien entraîneur de Saint-Trond, qui retournera dans l’ombre dès la semaine prochaine pour céder le poste d’entraîneur principal à Franky Vercauteren, restera donc à jamais comme le coach qui a remporté 100% de ses rencontres à la tête d’Anderlecht…

"C’est le travail de tout le staff, de tous les joueurs qui a porté ses fruits face à Charleroi, a analysé Jonas De Roeck au micro de la RTBF. Nous avons tous travaillé de la même manière que ces dernières semaines, la seule chose qui a changé, c’est qu’on repart avec les trois points ! Au vu de la manière dont nous avons joué et du caractère affiché, je suis très content. On a gagné les deuxièmes ballons, ce qui avait été difficile lors des derniers matches. Je pense que notre victoire est méritée. L’efficacité était là, et c’est nécessaire dans le foot moderne."