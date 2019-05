La Gantoise - Anderlecht : Le résumé - Play-offs 1 - Journée 10 - 19/05/2019 Gand s'est imposé 2-1 face à Anderlecht, ce dimanche, dans le cadre de la dixième et dernière journée des play-offs I. Les Buffalos, cinquièmes des play-offs I, conservent donc l'espoir de participer aux tours préliminaires de l'Europa League (si Malines est privé d'Europe et que le vainqueur des play-offs II est battu par le quatrième des play-offs I), alors que les Bruxellois, sixièmes et derniers des play-offs I, sont désormais assurés de ne pas participer à la moindre compétition européenne la saison prochaine, une première depuis... 55 ans.