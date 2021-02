John van den Brom installe Maarten Vandevoordt dans le buts de Genk

L'entraîneur du Racing Genk, John van den Brom, a confirmé vendredi lors de sa conférence de presse, à la veille du déplacement à Ostende en Jupiler Pro League, que Maarten Vandevoordt est son nouveau gardien de but titulaire. Le jeune joueur de 18 ans est préféré à l'expérimenté Danny Vukovic.

L'Australien de 35 ans était jusqu'ici le N.1 incontesté à la Luminus Arena. Vandevoordt a été aligné mercredi lors de la victoire en coupe contre Saint-Trond (1-0). Avant cela, il n'avait joué que deux fois en championnat, avec le match à domicile contre Ostende (2-2), fin septembre, et le match à l'extérieur à Waasland-Beveren (1-1), début octobre.

Le jeune Limbourgeois, qui est originaire de Brustem, a été qualifié de grand talent depuis un certain temps déjà. La saison dernière, lors du match de Genk en Ligue des Champions à l'extérieur à Naples (4-0), il est devenu le plus jeune gardien de but à avoir jamais joué en Ligue des Champions. Il a joué sept matchs au total avec l'équipe première de Genk la saison dernière.