John Van den Brom : à Anderlecht par la grande porte

Quel est le point commun entre John Van den Brom, Bill Gormlie, Tomislav Ivic, Johan Boskamp ou encore René Weiler ? Ils font partie des 14 entraîneurs anderlechtois à avoir décroché le titre avec le sporting lors de leur...première saison sur le banc.

Champion en 2012-2013, John Van den Brom n'a pas vraiment eu le temps de s'apesantir à Anderlecht (la saison suivante, juste avant le début des Play Offs, il avait été remercié au profit de son adjoint Besnik Hasi).

Mais durant son court séjour au Parc Astrid, il aura tout de même réussi à marquer les esprits. Arrivé durant l'été 2012, à la fin du cycle de 5 ans d'Ariel Jacobs (l'un des plus longs après ceux de Gormlie puis Sinibaldi dans les années 50 et 60), "Jean de la Mobylette" (traduction libre de John Van den Brom…), a d'emblée séduit par un discours percutant et une confiance fièrement brandie, double héritage d'un génome néerlandais bien ancré et d'une tradition de trophées propre aux vitrines anderlechtoises.

Dès son intronisation, le coach venu de Vitesse Arnhem (qu'il venait de qualifier pour l'Europa League) a prôné un jeu offensif et attractif, très typé "outre-Moerdijk". Il faut dire qu'il y a 8 ans, la griffe hollandaise était particulièrement en vogue dans le championnat belge : Ron Jans au Standard, Mario Been à Genk, Adrie Koster au Beerschot, Harm Van Veldhoven à Malines…

Aujourd'hui, seul… Van den Brom représente encore l'autre plat pays dans notre bonne vieille Pro-League... Question de mode sans doute...

O tempora o mores

L'arrivée de John Van den Brom s'inscrit aussi dans un contexte financier plus favorable, où chaque cent ne devait pas être compté et recompté comme aujourd'hui, où le seul nom d'Anderlecht suffisait à attirer des joueurs qui avaient la quasi-certitude, sous ce maillot, de pouvoir goûter à la Ligue des Champions.

Dans le noyau mauve cette saison-là ? Proto, Juhasz, Nuytinck, Wasilewski, Gillet, Biglia, Kouyaté, Dendoncker, Praet et un...trio de Souliers d'or : Suarez, Mbokani, Jovanovic… N'en jetez plus, la coupe est pleine (ndlr : et pourtant à l'époque déjà, les supporters déploraient "le temps qui passe", "la qualité en baisse" et le fait qu' "il est loin le sporting de 2000-2001"...).

Avec un effectif de cette trempe, Van den Brom savait qu'il était armé, même s'il ne disposait que de peu de temps avant se jeter dans le grand bain.

D'abord, un tour préliminaire de chauffe face aux modestes lituaniens d'Ekranas, puis un barrage face aux Chypriotes de l'AEL Limassol. Sur papier, la tâche s'annonce relativement aisée, mais dans les faits il en va tout autrement. A l'aller, le sporting s'incline 2-1 à Nicosie. Dieumerci Mbokani inscrit, au GSP Stadium, le but de l'espoir, celui qui, a priori, facilité la tâche du retour. Or, celui-ci se révèle pénible, stessant, difficile… C'est le tout jeune Massimo Bruno (à peine de 5 minutes de foot professionnel dans les pieds jusque là) qui, tout juste monté au jeu, adresse un centre victorieux pour Mbokani. Avant que Sasha Iakovenko ne fixe le score à 2-0. Anderlecht s'ouvre les portes de la Ligue des Champions. Van den Brom pousse un ouf de soulagement. Son examen d'entrée est réussi.

Champion d'hiver… et champion tout court

Dans un groupe également composé du Milan AC, du Zénit et de Malaga, Anderlecht achève son aventure européenne en décembre, dernier de son groupe avec 5 points au compteur.

Mais cette déception est contrebalancée par un parcours impressionnant en championnat. Le sporting balaye tout sur son passage avec une fin d'année 2012 en boulet de canon : 11 victoires consécutives et quelques scores qui, aujourd'hui, sembleraient presque relever de la science-fiction : 5-0 contre Gand, 6-1 contre le FC Bruges (!), 0-5 à Mons ou encore 1-4 au Beerschot.

Van den Brom répond aux attentes...et à ses promesses. Son football est attractif, dominant, parfois spectaculaire. Seules les mises à l'écart de Fernando Canesin et, encore plus, de Roland Juhasz restent peu (ou mal) expliquées...

Après la trêve hivernale, Anderlecht se fait un peu moins souverain mais il parvient à conserver sa première place jusqu'au terme de la phase classique. Son plus proche poursuivant est le moins attendu de tous : Zulte-Waregem, une équipe alors emmenée par un certain… Thorgan Hazard, dont le prénom explose alors à la figure des observateurs. Contre toute attente, les hommes de Franky Dury s'accrochent jusqu'au bout. Et c'est, lors du dernier match, grâce à un coup franc déviée de Lucas Biglia, qu'Anderlecht décroche le point nécessaire et suffisant à l'obtention d'un 32è titre. Van den Brom a accompli sa mission.

Limogé juste avant les Play-Offs

Rançon classique du succès, la réussite mauve attise l'intérêt d'autres clubs pour certaines valeurs sûres. Mbokani s'en va à Kiev, Biglia à la Lazio, De Sutter au FC Bruges ou encore Wasilewski à Leicester. Arrivent des joueurs comme Mitrovic, Milivojevic, N'Sakala ou encore Acheampong (dont l'option est levée).

Qualifiés directs pour les poules de la Ligue des Champions, les Bruxellois n'y décrochent qu'un seul point (curieusement, au...PSG. Et encore plus curieusement, sur un but de… Demy De Zeeuw, l'une des énigmes de l'équipe).

En revanche, en championnat, les choses fonctionnent. John Van den Brom maintient son équipe à la 2è place fin décembre. Mais, dès la reprise (après un stage effectué, pour la première et jusqu'ici dernière fois, dans le sable d'Abu Dhabi), les résultats se mettent à décliner. L'équipe (renforcée au mercato hivernal par le seul David Pollet, et non par Thorgan Hazard comme le club l'espérait…) "chute" à la 3è place et, juste avant l'entame des Play-Offs, la direction tente de sauver ce qui peut l'être en brandissant son C4 à VdB, pendant que son ex-adjoint Besnik Hasi parvient à remonter la pente et à coiffer les lauriers...

Van den Brom espérait une fin moins précipitée que celle-ci, mais, côté anderlechtois, ce n'était jamais que l'amorce d'une période beaucoup plus trouble où, en l'espace de 6 ans, se sont succédé 7 coachs, sans compter les périodes d'intérim.

Le coach néerlandais, lui, s'est refait une santé dans son pays, tout d'abord comme successeur de Marco Van Basten à l'AZ Alkmaar (2 finales de coupe nationale et 2 participations à l'Europa League à la clé), puis à Utrecht. Avant de retrouver la compétition belge, dans un club qui semble bien lui correspondre. A Genk, Van den Brom, poursuit sur la lancée du fugace Jess Thorup et signe un début sans-faute.

C'est par la grande porte qu'il revient ce vendredi au sporting d'Anderlecht.