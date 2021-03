Johan Walem sur le Gril : "Je reviens de l'Enfer..."

Court sur pattes… mais doté d’un pied gauche magique, il avait hérité dans le Calcio du surnom " Il Geometro ". Sélectionneur longue durée des Diablotins, il revient d’une expérience traumatisante à Chypre pour embrasser la cause… des Anderlecht Women. Il évoque l’Euro des Diables, Charly Musonda, le foot des jeunes et des adultes, Marc Wilmots, la psychologie des joueuses et Romelu Lukaku. Mais aussi son émotivité, Zakaria Bakkali, le surplace de Courtrai, Mino Raiola, un match contre l’AC Milan et Constant Vanden Stock. Et bien sûr… Eden Hazard ! Johan Walem passe " Sur Le Gril ". Bientôt 49 ans… et le souvenir d’un premier match disputé ici même, dans ce Parc Astrid vulgairement rebaptisé Lotto Park, il y a plus de 30 ans. " Le premier souvenir de match qui me revient, c’est un match de Champions League disputé contre le grand AC Milan (NDLA : de Franco Baresi et Jean-Pierre Papin, la meilleure équipe d’Europe du moment), sur un terrain verglacé " rembobine Johan Walem, sourire nostalgique aux lèvres. " Et aussi un match face au Standard décisif pour le titre… et qu’on avait gagné à 10 contre 11. Mais le plus fort, c’est ce stade : tout a changé ici… sauf la grande tribune, c’est elle que je regardé en premier quand je monte sur cette pelouse. " " Je suis redevable à Anderlecht " Un retour comme coach après un premier passage chez les Espoirs mauve il y a une douzaine d’années. " Je ne me destinais pas au coaching, ni même à une carrière de footballeur : moi, je voulais devenir interprète, j’ai toujours adoré les langues. Puis tout s’est enchaîné. Ici, c’est un retour à la maison : je suis redevable à ce club, comme d’ailleurs au RWDM, que j’avais quitté à 14 ans… soi-disant pour une facture d’électricité non-payée ! (clin d’œil) Ce que j’ai pleuré quand j’ai dû quitter Molenbeek… Je ne voulais pas venir à Anderlecht, vraiment pas ! C’est Constant Vanden Stock qui m’a accueilli ce jour-là… et je me souviens de ses discours au vestiaire : une fameuse personnalité… Plus tard, Roger Vanden Stock, une crème d’homme, était fâché quand je suis parti à l’Udinese. Mais quand le Sporting m’a appelé il y a quelques jours pour son équipe Dames, je n’ai pas hésité dix secondes. Sincèrement ! Certains peuvent sourire mais moi, tout ce qui est à développer m’intéresse. J’avais un peu fait le tour des équipes de jeunes (NDLA : Diablotins, Espoirs d’Anderlecht, Espoirs d’Udinese) et des équipes A (NDLA : Courtrai et Equipe Nationale de Chypre), je voulais voir autre chose. Et surtout apprendre ! A Chypre, j’allais déjà voir des matches de Dames… et c’est très sympa ! C’est parfois un peu lent, mais ce sont aussi d’autres valeurs, notamment de respect et de fair-play. Dans ce monde parfois un peu macho qu’est le foot, c’est bénéfique. Si une équipe de D1A m’appelle en fin de saison ? Non, vraiment, j’ai envie de prendre le temps de développer ce projet-ci. Car je serai en charge de la formation des jeunes de la section Dames. Le foot féminin est en pleine explosion, les moyens commencent à arriver… et ce n’est pas fini ! Mon salaire ? Evidemment que je gagnais beaucoup plus à Chypre ! Mais l’argent n’est pas tout dans la vie… "

Johan Walem : "Je reviens de l'Enfer..." - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA " Avec Vincent Kompany, on se parlera en bonne intelligence " Un projet à écrire, d’autant que le Sporting version féminine va perdre son Soulier d’Or, Tine De Caigny, en partance. " J’ai toujours été friand de l’approche psychologique et je suis curieux de voir comment je vais communiquer avec les filles et gérer ce groupe. On dit souvent que je suis très sensible, voire émotif : pur moi, c’est une richesse dans les relations avec les gens. En sport, on peut toujours s’améliorer : un ou une athlète, c’est No Limit ! On peut perfectionner la vitesse, la technique, le physique, c’est un chantier infini. Je vais aussi communiquer en bonne intelligence avec Vincent Kompany : entre passionnés de foot, ça devrait coller. S’il me demande de jouer avec les mêmes préceptes inspirés de Manchester City ? (Il sourit) On verra bien, tout est une question de moyens et de contexte : Vincent est aussi un enfant de la maison, il a été éduqué à la gagne et au beau jeu. Parfois il faut jouer de manière un peu plus réaliste, et l’équipe a montré ces dernières semaines qu’elle avait bien évolué dans ce sens. La pandémie et la situation financière du club pèsent forcément : dans le monde entier, les budgets sont limités… mais cela vous force à être créatif. Ce n’est plus le Sporting que j’ai connu avec les Vanden Stock et Michel Verschueren, mais le monde a changé aussi... "

Johan Walem : "Je reviens de l'Enfer..." - © ERIC LALMAND - BELGA " À refaire, je refais tout… " Une expérience unique de coach en D1 à Courtrai et un séjour à Chypre comme Sélectionneur National qui a tourné court : les expériences de Walem dans le foot des adultes ont été cruelles. " À refaire, je refais tout ! Il faut tirer le positif de chaque expérience. L’équipe belge que j’ai dirigée en D1 (NDLA : il ne cite jamais le nom ‘Courtrai’) est toujours au même point où je l’ai laissée… avec les mêmes problèmes que j’avais pointés à l’époque. Quand à Chypre, on avait un plan sur 8 ans, avec 4 premières années passionnantes… mais très difficiles : il fallait rajeunir l’équipe avec une toute nouvelle génération, et ça a fait grincer des dents. Chypre est une île de 700.000 habitants, très repliée sur elle-même : il y a deux-trois clubs de haut niveau… mais 95% des joueurs sont étrangers, donc le vivier est limité ! Ca ne collait, ni avec les dirigeants, ni avec le staff, mais on s’est quittés dans le plus grand respect : j’avais de graves soucis personnels (NDLA : liés à la garde de son fils) et il fallait que je revienne en Belgique. J’ai connu l’Enfer là-bas sur le plan privé… " " Les Diables gagner l’Euro ? Comme tout le monde, j’en rêve… " Au cœur de ce triptyque Galles/République Tchèque/Bélarus, l’ex-Sélectionneur des Diablotins observe avec curiosité nos Diables à l’approche de l’Euro. " Comme tous les Belges, je rêve de gagner cet Euro ! Mais attention : les autres équipes progressent aussi, donc comme toujours, tout dépendra de quelques détails. Je me refuse d’envisager un forfait d’Eden Hazard, car pour lui, à l’image de cette génération dorée, cet Euro est la cerise sur le gâteau d’un long travail. On ne prend pas assez conscience de l’équipe exceptionnelle que nous avons pour l’instant. Romelu Lukaku, je l’ai fait monter des U17 anderlechtois en Espoirs alors qu’on me disait qu’il n’était pas prêt… et 3 mois plus tard, il était en Equipe Première ! Ce joueur est un phénomène… et j’hallucine quand je vois que certains le critiquent encore en Belgique ! "

Johan Walem : "Je reviens de l'Enfer..." - © 003 - BELGA " Bakkali était le nouvel Hazard… " Parmi les Diables actuels, Johan Walem scrute forcément tous ses anciens élèves... rescapés de la fameuse génération 96-97. La relève présentée comme la plus brillante de l’Histoire du football belge… mais qui est demeurée sans résultats probants. " Charly Musonda, Zakaria Bakkali et Zinho Vanheusden sont sans doute les trois plus grands talents que j’ai dirigés. Musonda et Bakkali n’ont pas toujours fait les meilleurs choix, ils ont eu aussi pas mal de pépins physiques… mais leur carrière n’est pas finie ! Bakkali, je voyais le nouvel Eden Hazard en lui… Zinho est aussi stoppé par une blessure actuellement, mais le Standard sans lui, désolé de le dire, ce n’est plus le Standard… J’ai eu pas mal de problèmes avec Dennis Praet car il avait été mis trop tôt sur un piédestal… mais aujourd’hui il montre qu’il a tourné les bons boutons… Alexis Saelemakers est aussi un joueur que j’avais chaudement recommandé à Roberto Martinez… et le voici chez les Diables. Albert Sambi Lokonga est un talent hors-norme. Et quand je vois l’importance qu’un Brian Heynen a pris à Genk, je suis ravi… Quand je regarde la Pro-League, j’ai un petit faible pour mes anciens joueurs… mais c’est normal ! " (clin d’œil)

Johan Walem : "Je reviens de l'Enfer..." - © BRUNO FAHY - BELGA " Roberto Martinez est un équilibriste… " Pourtant tout ne fut pas toujours simple dans les relations Fédération-clubs. Notamment pour le délicat thème de la mise à disposition des joueurs. " Comme Sélectionneur, il n’y a rien à faire, vous subissez les choses. Vous êtes tributaire des certificats médicaux, vrais ou faux, que vous recevez des clubs. C’est un équilibre à trouver, en tenant compte aussi du calendrier et des objectifs des clubs : on n’est pas là pour casser les joueurs et l’intérêt des clubs reste prioritaire ! Moi, je créais un groupe de joueurs en partant de 70 noms, puis j’affinais à 40, puis à 30… pour finir avec un groupe élargi de 26. Une fois que le message est bien passé, je n’ai plus jamais eu de soucis. Et avec mes groupes, on a vécu des choses extraordinaires… aussi en dehors du terrain ! Il y a une grande part de politique et de diplomatie dans le job de sélectionneur : Roberto Martinez fait ça très bien, c’est un équilibriste très doué en com’ ! Avec Marc Wilmots aussi, on a souvent dit qu’on n’était pas sur la même longueur d’ondes, lui et moi… mais c’était complètement faux ! On a eu juste un cas… qu’on a vite résolu lorsqu’on en a parlé. Chez les Diables, quand on était joueurs, on partageait même la chambre ! "

Johan Walem et Roger Vanden Stock - © PETER DECONINCK - BELGA " Raiola me disait que j’étais trop gentil " Émotif, sensible, centré sur l’humain : on a souvent dit de lui qu’il n’était pas forcément profilé pour ce milieu du foot… où tous les coups sont permis. " Mino Raiola, le célèbre agent italien, m’a dit un jour qu’avec un autre caractère, j’aurais fait une toute autre carrière. Trop gentil ? Peut-être… mais je ne veux pas changer la personne que je suis. Je mets le respect au centre de tout, et je trouve que c’est une richesse plutôt qu’un handicap. Et dans un vestiaire, oui, je suis capable de montrer les dents : demandez à mes anciens joueurs ! Si je me suis endurci ? Un peu… (Il sourit timidement) Mais à 49 ans, dont 13 ans de coaching, je suis toujours là... Et avec la passion du foot qui déborde ! "