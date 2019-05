Johan Verbist n'est plus le patron des arbitres belges

Johan Verbist n'est plus le coordinateur de l’arbitrage de l’URBSFA. Les deux parties ont mis un terme à leur collaboration « d'un commun accord » ce lundi au lendemain de la dernière journée des play-offs 1. Le nom de son successeur n'est pas encore connu.



« Johan Verbist n'est plus le patron de l'arbitrage. La collaboration a été interrompue d'un commun accord, mais nous ne pouvons pour l'instant pas donner plus de détails », déclare Pierre Cornez, qui renvoie à une conférence de presse prévue mercredi, au cours de laquelle l'Anglais David Elleray, conseiller de l'arbitrage auprès de l'Union belge, présentera son master plan sur l'avenir de l'arbitrage belge, en compagnie de Peter Bossaert, le CEO de l'URBSFA.



L'ancien arbitre était devenu le « patron » des hommes en noirs en juillet 2016. Il avait alors succédé à Paul Allaerts, parti à Mouscron.



Verbist a débuté sa carrière d'arbitre en division 1 en 1996. Il a sifflé sur la scène internationale et a été élu arbitre de l'année à deux reprises en 2004 et en 2014.



Verbist était très présent médiatiquement, puisque dans le cadre de sa fonction il débriefait les décisions arbitrales - et notamment les interventions du VAR - tous les lundis.