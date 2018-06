Johan Verbist: "Le semi-professionnalisme pousse les arbitres à un niveau supérieur"

Huit arbitres belges bénéficiaient, lors de la saison écoulée, du statut de semi-professionnel auprès de l'Union belge de football (URBSFA). Deux de plus viendront renforcer ce contingent à partir du prochain exercice. "Les arbitres bénéficiant de ces contrats ont tous obtenu de meilleurs résultats", a estimé Johan Verbist, patron de l'arbitrage belge.

Les huit arbitres semi-pros se sont retrouvés tous les mardis lors de la défunte saison, d'abord pour un entraînement physique, ensuite pour une session technique et un entraînement sur le terrain. Ils se rassemblaient encore tous les jeudis pour une nouvelle demi-journée de préparation. Selon Johan Verbist, cette méthode a récolté de bons résultats.

"Cette émulation collective a poussé le groupe vers le haut, que ce soit sur le plan physique ou tactique. Pendant les séances vidéos, nous avons analysé les images de chacun des huit arbitres mais aussi celles de l'UEFA. Plus ils sont confrontés à des images au mieux ils sont préparés à prendre une décision en match", a expliqué M. Verbist.

"Par exemple, Bram Van Driessche et Nathan Verboomen ont particulièrement bien évolué cette année. Bart Vertenten a également très bien sifflé lors des dernières semaines", a-t-il ajouté. "Cette façon de travailler génère de la concurrence et c'est tant mieux. Une fois qu'un classement est établi, vous ne pouvez qu'être compétitif car tout le monde veut être au top et arbitrer les meilleurs matches."

Johan Verbist a toutefois reconnu que l'arbitrage belge avait vécu une saison compliquée. "Nous avons dû implémenter beaucoup de nouvelles choses en peu de temps avec le statut de semi-professionnel et le VAR. Il faut pouvoir apprendre de ses erreurs, en tirer des conclusions et essayer de faire mieux la saison prochaine."

L'ancien arbitre international reste convaincu de l'apport de l'arbitrage vidéo, même s'il avoue que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. "Je me demande parfois si nous ne sommes pas allés un peu vite. Nous avons d'abord parlé d'une phase de test avec 48 rencontres de championnat puis sont arrivés les playoffs, où se jouent le titre et les places européennes. La pression devient alors de plus en plus grande, que ce soit pour les arbitres, les équipes, les entraîneurs ou les supporters. Je ne nie pas que certaines erreurs ont été commises mais j'ai aussi lu beaucoup de choses totalement fausses. Le VAR constitue une aide à l'arbitre mais c'est à lui que revient la décision finale."

Après avoir examiné attentivement le système d'évaluation des prestations arbitrales, il s'est avéré que l'instauration de l'assistance vidéo (VAR) avait eu un impact négatif évident sur les cotations reçues par les arbitres. Un jugement négatif qui les aurait incités à moins consulter le VAR ou à ne pas le prendre en considération.

"La saison dernière, le VAR n'était pas prévu pour toutes les rencontres. On ne pouvait pas continuer avec un arbitrage et une évaluation à deux vitesses, avec le VAR et sans VAR. Cela provoque des inégalités au niveau des évaluations", a estimé Johan Verbist. "Donc la saison prochaine, on a décidé de juger tout le monde selon le même système d'évaluation. Nous aurons l'assistance vidéo dans toutes les rencontres. Nous sommes donc en train de mettre en place un nouveau système de cotation adapté."

Toujours en parlant du VAR, Verbist a avoué que celui-ci avait évidemment eu une incidence sur les prestations arbitrales la saison dernière. "En principe, cela ne devrait pas être le cas mais je suis sûr que certains arbitres ont été influencés. Avec le VAR, on peut tout de suite voir si on a commis une erreur ou pas alors qu'avant on l'apprenait après la rencontre. Pendant le match, l'arbitre sait que son évaluation sera moins bonne. Et ça lui trotte dans la tête."

Une situation que les arbitres devront néanmoins apprendre à gérer. "Cela fait partie du processus d'apprentissage. Ils doivent tout de suite oublier la mauvaise décision. Ce n'est pas facile, mais on ne peut pas s'opposer au progrès", a conclu Verbist