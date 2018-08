Johan Plancke, ex-Ostende, bras droit de Luc Devroe à Anderlecht

Johan Plancke quitte le KV Ostende pour rejoindre le RSC Anderlecht où il épaulera le directeur sportif Luc Devroe, a-t-il lui même annoncé mercredi via LinkedIn.

"C'est aujourd'hui le premier jour d'un nouveau chapitre de ma vie", a-t-il en effet écrit à l'intention de ses abonnés. "Je suis follement heureux de pouvoir entamer ma carrière de directeur sportif assistant à Anderlecht..."

Plancke ne sera donc pas longtemps resté à son poste à Ostende, où il avait pris ses fonctions en avril, après le départ de... Luc Devroe. Il devait y assumer le rôle de teammanager et épauler le directeur technique Hugo Broos. Mais l'ex-CEO de Roulers en D1B, n'aura fait que passer.

Il est le sixième ostendais à rejoindre Marc Coucke et Luc Devroe à Anderlecht après l'analyste video Rudy Fort, le docteur du club Chris Goossens et les joueurs Knowledge Musona, Antonio Milic et Aristote Nkaka (à partir de la saison prochaine).