Joachim Mununga : "Vu la forme du Standard, tout peut arriver !"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont débriefé la large victoire du Standard face à Genk (5-0). Une prestation convaincante des Liégeois pour qui tout reste possible au vu de leur forme en cette fin de championnat.

"C’était une très grosse prestation collective de la part du Standard. Ils ont étouffé l’adversaire. Je pense qu’ils ont eu une occasion en début de match avec Samatta qui est arrivé un peu en retard et Ochoa qui a fait un arrêt réflexe assez remarquable même si la balle vient sur lui. Et puis à partir de ce moment-là, le Standard a déroulé avec Carcela qui marche sur l’eau" explique Joachim Mununga.

Le Standard recommence à faire peur

"S’il y a bien une équipe qui peut être contente des Playoffs, c’est le Standard. Cela lui a permis de redorer son blason, de prendre de la confiance pour la saison suivante. C’est agréable de voir un Standard qui reprend sa place aussi parmi les grands. Le Standard recommence à faire peur aux gros de ce championnat. Oui, le Standard peut encore être champion. Vu la forme du Standard, tout peut arriver !" poursuit l'ancien joueur de Mons.

Anderlecht devra être préparé

"Jeudi, Vanhaezebrouck doit être préparé à recevoir un Standard conquérant, qui va être reboosté à bloc. Mais la question, c’est de savoir comment on se prépare pour affronter un Standard pareil ? Quand on voit l’animation offensive du Standard aujourd’hui, c’est impressionnant. Tactiquement, quand on regarde le match, il y a tellement de mouvements qu’on ne sait pas qui joue à quelle position. Il y a tellement de solutions aussi ! Aujourd’hui, Marin n’a pas joué, on a eu un duo axial inédit Cimirot-Agbo qui a fonctionné du tonnerre. Et puis les forces offensives que sont Edmilson, Carcela et Mpoku, plus Emond qui respire le goal… C’est vraiment impressionnant" avance encore l'ex-milieu offensif.

Faut-il remplacer Sa Pinto a la tête du Standard ?

"Il faut quand même être clair et dire que Sa Pinto a réalisé un très mauvais bilan sur la première partie de saison. Au-delà du bilan, il n’y avait pas de fond de jeu non plus. La sauce n’avait vraiment pas bien pris. Ce qui est clair et net, c’est qu’il y a eu un effet Carcela au Standard. Et ça, je pense que les dirigeants en sont conscients. La question c’est de savoir si Sa Pinto peut amener cette équipe a encore faire un pas en avant. Est-ce qu’il n’est pas arrivé à faire ce qu’il pouvait faire de mieux, motiver cette équipe et en faire en groupe ? Je ne sais pas, et je pense que c’est la question que les dirigeants se posent" continue Joachim Mununga.

"Je trouve que les supporters du Standard ne sont pas du tout impliqués sur ce débat-là. Je ne vois pas suffisamment de banderoles de soutien dans les tribunes par exemple. On est dans le money time, tout est possible, et j’aurais vraiment aimé entendre une vraie prise de position des ultras par exemple" estime pour sa part Pascal Scimè.

"Est-ce que ne rien dire ce n’est pas une prise de position ? Vous savez ce qu’on dit, ne rien dire c’est parfois cautionner. Par contre, il y a une partie qui a pris clairement position, ce sont les joueurs. Ils sont derrière Sa Pinto, ils le soutiennent et je pense que c’est à prendre en compte pour la suite. Est-ce qu’il ne faut pas garder un coach pour lequel les joueurs ont pris du temps pour avoir confiance ? Je pense que quelque chose s’est créé entre Sa Pinto et les joueurs" conclut Joachim Mununga.