Joachim Mununga : "Un Standard pas compétiteur, qui ne peut prétendre aux ambitions dont il parle pourtant"

"Attention, il ne reste que sept journées. On va vibrer jusqu’à la fin, car chaque week-end, il y aura des occasions de perdues, galvaudées, et vice-versa. Et je trouve qu’on se focalise à tort dans le chef de certaines formations sur une hypothétique qualification pour le top 4. Il va surtout falloir se focaliser sur le top 8, sinon la saison est finie mi-avril. Et on va avoir des équipes extrêmement déçues. Certains clubs, comme Gand par exemple, ne sont même pas dans le top 8, alors qu’il voulait être dans le top 4. Et si on regarde le classement, aujourd’hui, on ne serait pas surpris que de grosses écuries ne soient pas dans le top 8", rajoute Pascal Scimè.