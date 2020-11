Joachim Mununga : "un clasico froid et ennuyeux"

"C’était un match froid voire ennuyeux", commence Joachim Mununga . Et notre consultant d’ajouter : "Les joueurs ont essayé de mettre du rythme. Mais le match a été rempli d’inexactitudes. Il y a eu beaucoup de déchets techniques et peu d’initiatives offensives. Dans les points positifs, j’ai quand même envie de citer Raskin , car il a été bon dans son rôle et du côté d’Anderlecht, Mukairu et Nmecha , qui offre beaucoup à son équipe, mais il n’a pas marqué."

Ce dimanche, Complètement Foot est évidemment revenu sur le match nul entre Anderlecht et le Standard . Un match qui n’a pas été d’un grand spectacle comme le confirment nos journalistes et consultants.

"Les joueurs n’ont pas été assez courageux pour aller chercher les 3 points"

Du rythme, voilà ce qu’il manquait dans la rencontre. Mais pas que, comme le dit Joachim : "je trouve qu’Anderlecht a été consistant, mais ça pêchait dans la dernière passe. Je suppose que ça va être corrigé. La jeunesse, on peut pardonner, mais il faut plus de verticalité, ce qui aurait offert plus d’opportunités."

Et Pascal Scimè d’ajouter : "Oui Anderlecht, c’était propre. Ils n’ont pas laissé beaucoup de possibilités. Mais sans Tau et en se privant de Verschaeren, au niveau de la créativité, Anderlecht m’a laissé sur la fin. C’était propre, mais on n’a pas vu cette grinta. L’absence de public sur ce type de match inhibe les acteurs. Au final, personne ne pouvait revendiquer plus qu’un point. Mais si le Standard y avait cru un peu plus, il aurait pu prendre les trois points. Et si on regarde le classement, c’est surtout le Standard qui doit être content", conclu notre journaliste.

Au classement, les deux équipes font du surplace : le Standard reste 4e, Anderlecht pointe juste derrière avec 22 unités et une 7e place.