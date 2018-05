Joachim Mununga : "Pour Bruges, la saison devient de plus en plus longue"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont débriefé l'important succès d'Anderlecht sur la pelouse du FC Bruges (1-2) qui relance le suspense dans la course au titre. Une victoire méritée pour les Mauves, qui pose des questions sur la capacité mentale des brugeois à aller jusqu’au bout.

"D’abord félicitations à Anderlecht parce qu’ils ont fait une grosse prestation, analyse Joachim Mununga. Ça faisait deux ans que Bruges restait invincible là-bas. Anderlecht a maîtrisé son sujet et a montré beaucoup de bonnes choses dans son contenu. Pour Bruges, on a l’impression que la saison devient de plus en plus longue et que les joueurs doivent se battre mentalement pour rester dedans jusqu’au bout. Ils ont beaucoup presté dans la phase classique, ils ont été impressionnants, ils nous ont offert du beau football. Je pense que personne n’avait prévu la situation actuelle ou ne l’aurait même imaginée. On s’était dit que Bruges avait assez d’avance pour pouvoir gérer. On se pose aujourd’hui la question de savoir si Bruges va avoir suffisamment de ressources pour aller au bout. Mais dans la partie aujourd’hui, c’était clairement un avantage pour Anderlecht."

Le type de football d’Ivan Leko demande-t-il trop d’énergie sur une saison complète ?

"C’est possible. Mais je pense que c’est plus mental qu’autre chose. Quand on voit Bruges, on a l’impression que c’est un rouleau qui est en route quand ça marche bien et que tout est automatique. Alors ce n’est pas venu comme ça, ça demande des heures et des heures d’entrainement, des séances tactiques, des séances techniques sur le terrain. Donc c’est vrai que mentalement, il faut être costaud pour jouer dans l’équipe de Leko. Alors au niveau physique, je ne pense pas que cette équipe peut être plus fatiguée qu’une autre. Ou peut-être parce qu’ils ont fait les efforts que les autres n’ont pas fait dans la phase classique, ce qui leur a permis de prendre une avance considérable. Mais sinon la manière de Leko à proprement parler, je ne pense pas qu’elle fatigue plus que les autres. Au contraire, c’est une équipe qui a énormément de possession de balle à chaque match. Donc ça veut dire qu’on court moins, on ne court pas après le ballon, on court avec lui. Le foot de Leko n’est pas plus contraignant qu’un autre physiquement" estime l'ancien international congolais.

A propos de l’arbitrage de cette rencontre

"Pour moi, monsieur Visser a fait un très bon match dans l’ensemble. La seule chose qu’on peut lui reprocher, c’est le penalty sur Vanaken pour lequel on n’a pas utilisé le VAR. Sinon pour toutes les autres demandes de VAR, je pense qu’il a jugé correctement. Les acteurs ont été très corrects, si ce n’est dans la manière dont ils agressent cet arbitre. Il va falloir mettre une réglementation pour créer un périmètre de sécurité autour de l’arbitre parce qu’on sait que ça influence un arbitre" conclut l'ex-joueur de Malines.

Des playoffs qui pourraient servir d’exemple

"Si Bruges n’est pas champion, je pense que cette phase-ci des Playoffs doit vraiment servir d’exemple aux dirigeants et aux staffs techniques en place. C’est la preuve par A+B qu’il faut changer complètement son modèle, son recrutement, la façon de mettre les priorités, la gestion physique d’un groupe, la gestion émotionnelle, la gestion d’un noyau aussi, parce qu’on peut se permettre de faire des expérimentations à condition de ne pas être largué durant les 10-15 premiers matches et puis après tout miser sur les Playoffs. Si Bruges n’est pas champion, les dirigeants, les entraîneurs et leur staff seraient vraiment bien inspirés de tirer les leçons de ce championnat" avance de son côté Pascal Scimè.