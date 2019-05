Jets de bière, insultes, Vanaken pris à partie par des supporters du Standard

Le Standard a renoué avec la victoire ce jeudi dans le cadre de la 9e et avant dernière journée des Play-Offs 1 (2-0). A dix, les « Rouches » ont battu Bruges et ont mis à une série de quatre matches sans défaite. Malheureusement, certains supporters se sont illustrés de bien triste manière.



A la 56e minute, alors que le score est de 0-0, Hans Vanaken passe derrière les panneaux publicitaires pour aller chercher la balle et pour pouvoir donner un coup de coin. C'est à ce moment-là que les choses dérapent. Le Soulier d'or est la cible de jets de bière. Il est également invectivé verbalement par quelques supporters. Le Diable rouge garde son calme et essaie de tempérer ses équipiers. Les joueurs du Standard, Obbi Oularé et Réginal Goreux en tête tentent eux de raisonner leurs supporters.