Jess Thorup : et si c'était lui, le "Hein 2.0" ?

Il mesure 1,90 m mais ne regarde personne de haut. Son surnom ? Gentleman Jess : sourire permanent, aimable avec tout le monde. Et si Gand est, depuis ce jeudi et le partage ramené de Saint-Etienne, le premier club belge qualifié pour le printemps européen, c’est aussi à son grand Danois qu’il le doit.

L’ex-attaquant (49 ans), champion du Danemark tant comme joueur que comme coach, a pourtant signé à Gand un drôle de jour. C’était le 10 octobre 2018 : le scandale du Football-Gate occupe la Une de tous les médias. " Ce jour-là, je me suis demandé dans quel monde je tombais " a-t-il confié il y a peu.

Car 14 mois plus tard, Jess Thorup a dirigé 63 matches de La Gantoise, en a gagné la moitié… mais a surtout frôlé le C4, fin de saison dernière, après la défaite en finale de Coupe et la 6e place en Play-Offs 1. Merci donc à l’UEFA : Malines disqualifié, Gand fut repêché in extremis… et voici les Buffalos premiers qualifiés belges du printemps et meilleur club noir-jaune-rouge à l’indice UEFA !

" Jess est quelqu’un qui n’abandonne jamais " explique le Directeur Général Michel Louwagie : " A son arrivée, il nous a dit ‘J’ai de grandes ambitions pour le club… mais donnez-moi du temps’. Le problème, c’est que dans un club comme Gand, on n’a jamais assez de temps. Après la finale de Coupe perdue, les sponsors nous ont mis sous pression pour le limoger, on a décidé de temporiser… et on a bien fait, on le voit aujourd’hui ! Mais il a fallu remettre les choses au point : Jess aime le jeu dominant mais parfois il prend trop de risques, surtout dans le difficile football belge, et il fallait trouver l’équilibre. Mais c’est un homme charmant, les joueurs l’adorent pour son côté humain et c’est plus facile aussi pour la direction. Avec Hein Vanhaezebrouck, c’était parfois délicat car Hein aime tout contrôler ! " (sourire)

Jess Thorup marquera-t-il l’histoire gantoise comme HVH l’a marquée ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais auprès de ses joueurs, le Danois fait l’unanimité.

" Sa philosophie, c’est de jouer chaque match pour gagner, qu’importe l’adversaire " confirme le capitaine Vadis Odjidja. " Il nous prépare bien tactiquement mais surtout psychologiquement. Il nous pousse jusqu’au bout, ce qui explique aussi qu’on ait si souvent renversé dans les fins de match des scores défavorables. Il nous parle peu de l’adversaire, il souligne nos qualités et montre ainsi sa confiance en nous. Du coup, on n’a plus peur de personne car on sait qu’on a les qualités techniques mais aussi athlétiques. "

Sven Kums ne dit pas autre chose. " Le coach est très proche du vestiaire, il nous parle beaucoup " explique l’ex-Soulier d’Or, revenu à son meilleur niveau après son échec anderlechtois. " Thorup choisit bien ses moments : il sait être dur, mais il est toujours juste. Il a fait de nous un vrai groupe. Mais non, je ne me suis pas encore mis au Danois. " (rires)

À La Gantoise, Jess Thorup dispose d’un staff XXL : un assistant pour les phases arrêtées, un autre pour l’analyse vidéo, encore un autre pour le scouting de l’adversaire. Et au coup par coup, il fait même appel à des spécialistes… vraiment très spécifiques.

" À Midtjylland, son dernier club danois, Jess avait l’habitude de s’entourer de nombreuses personnes et il a voulu poursuivre dans cette voie " explique l’éternel T2 buffalo, Peter Balette. " Jess fait appel ponctuellement à des spécialistes des coups francs… et même des rentrées de touche. Il développe ainsi l’entraînement individualisé. C’est un perfectionniste et un passionné de foot, il transmet sa faim aux joueurs car c’est un grand psychologue. C’est aussi une belle personne : le premier jour, il est venu… à vélo au club et il était tout le temps en short, même lors des matches. ‘Et pourquoi pas ?’ nous répondait-il : ‘Je suis un homme de la nature’. Et là, il pédale ses 15 km chaque jour… "

La preuve : lors de sa première entrevue hebdomadaire avec ses dirigeants, une habitude à Gand avec tous les coaches, Jess Thorup s’est présenté… en courtes culottes. Le Président Ivan De Witte lui a alors passé le dress code local : depuis, Thorup coache ses matches en costume-cravate… Mais il n’a pas encore postulé aux Six Jours de Gand.