Jérôme Deom quitte définitivement le Standard pour le MVV Maastricht

Jérôme Deom défendra les couleurs du MVV Maastricht lors des trois prochaines saisons. Le milieu de terrain de 20 ans, prêté la saison dernière par le Standard au club de deuxième division néerlandaise, a, en effet, signé jeudi un contrat de trois ans aux Pays-Bas.

Formé chez les "Rouches", Deom n'a jamais vraiment reçu sa chance en équipe première du Standard de Liège en dehors de quelques apparitions en play-off 2 lors de la saison 2016-2017. La saison dernière, le MVV a permis au jeune joueur de 20 ans de faire ses preuves en deuxième division néerlandaise. Deom est devenu un pion essentiel du onze de Maastricht en disputant 32 rencontres (trois buts, deux assists).

"Jérôme est un milieu de terrain dynamique. Un joueur doué techniquement et avec une bonne première relance", a déclaré le directeur technique du MVV, Ron Elsen. "C'est un joueur qui a l'oeil et l'intelligence nécessaire pour mettre quelqu'un dans une position de but. Jérôme a, malgré son jeune âge, disputé de nombreuses minutes la saison dernière et a démontré qu'il peut être important pour l'équipe. Le MVV Maastricht voit en lui suffisamment de possibilités de développement. Nous voulions vraiment qu'il fasse partie du club. Nous l'avons fait et nous en sommes très heureux!"