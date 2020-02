Jelle Vossen grand protagoniste du carton de Zulte Waregem contre Waasland-Beveren

Zulte-Waregem a mis fin à une série de quatre défaites contre Waasland-Beveren dimanche lors du match de clôture de la 24e journée du championnat de Belgique de football (5-0). Saido Berahino (17e), Davy De Fauw sur penalty (21e), Jelle Vossen (43e, 65e) et Gianni Bruno sur penalty (78e) ont signé ce succès. Les Flandriens se hissent à la 7e place avec 34 points, trois de moins que Genk (6e). Waasland-Beveren (20 points) stagne en 15e position.

Pour Zulte-Waregem, cette rencontre constituait une répétition générale en vue de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique contre le Club Bruges (1-1 à l'aller en déplacement). Toutefois, Francky Dury a aligné Vossen arrivé cette semaine alors qu'il ne pourra pas jouer contre son ancien club mercredi. En tout cas, Vossen s'est montré très actif à l'image de son compagnon d'attaque Cyle Clarin mais aussi des autres éléments offensifs comme Bruno et Berahino.

Sur un centre de la droite de Bruno, Nordin Jackers est sorti maladroitement et a poussé le ballon dans les pieds de Berahino, qui a inscrit son sixième but (17e, 1-0). C'était bien parti pour les Flandriens qui ont immédiatement doublé leur avance par De Fauw sur un penalty accordé pour une faute de Jur Schryvers sur Abdoulaye Sissako (21e, 2-0). A la mi-temps, le match était plié. Vossen dont la dernière apparition remontait au 30 novembre dernier (20 petites minutes) a repris en un temps un service de Bruno (43e, 3-0) et a remarqué pour la première fois depuis le 19 mai dernier.

A la reprise, le remplaçant Din Sulla a obligé Sammy Bossut, spectateur jusque-là, à sortir les poings (48e). Alors que Zulte-Waregem donnait l'impression de ne pas vouloir gaspiller inutilement de l'énergie, Vossen a signé un doublé (65e, 4-0). Vu le résultat, Dury en a profité pour donner du temps de jeu à deux joueurs à peine arrivés: le milieu (ex-Nice) Bassem Srarfi (70e) et l'ailier (ex-La Gantoise) Jean-Luc Dompé (76e). Ces changements n'ont pas perturbé les visités qui ont bénéficié d'un nouveau penalty pour une faute de l'hésitant Jackers sur Larin transformé par Bruno (78e, 5-0).