Jelle Van Damme : "On m'a même proposé de jouer en 4e Provinciale !"

Depuis la faillite de Lokeren, il patiente en espérant rebondir. L’ex-capitaine d’Anderlecht et (surtout) du Standard préface sa nouvelle vie, le projet Kompany, l’impact du Covid sur le marché, Luciano D’Onofrio, un selfie avec Zidane, Roland Duchâtelet et le maillot Teka du Real Madrid. Sans oublier le Clasico de dimanche, Zlatan Ibrahimovic, sa Renault Clio du Beerschot, le grand cirque du foot et le pied gauche de Diego. Et bien sûr Jean-Claude Van Damme. Jelle Van Damme passe " Sur Le Gril ". On le cueille en vidéo-conférence durant l’heure de midi, dans sa cuisine, la barbe fleurie et les tatouages toujours saillants. Les enfants sont à l’école : à 37 ans depuis un mois, Jelle Van Damme a fini sa séance sport du matin, en attendant des jours meilleurs. "Ça va bien, tranquille, je ne m’ennuie pas : je fais du sport chaque jour et je n’ai pas pris un gramme depuis la fin de l’aventure à Lokeren", explique le Waeslandien, qui a même sorti son vélo récemment pour se farcir la Côte de La Redoute avec le coureur pro Loïc Vliegen. "Je n’ai même jamais été aussi fit ! Évidemment, la routine des entraînements et des matches me manque, l’ambiance du vestiaire aussi. Mais mes enfants me donnent du boulot : je conduis mon fils au foot et ma fille à la danse. Il y a des jours où le moral est moins bon, mais je ne me plains pas. Je continue à avoir des offres, mais après l’épisode Lokeren, je suis devenu prudent. J’ai mis mes paramètres aussi : je veux rester au plus haut niveau, mais je ne prends plus n’importe quoi. J’ai ma vie privée et celle, de mes enfants : je ne veux pas aller m’enterrer en Roumanie ou en Turquie, sous prétexte de jouer en D1. J’ai aussi des offres en Belgique, mais je ne veux pas passer ma vie sur la route et ne plus voir mes kids. On m’a même contacté pour jouer en 4e provinciale, je ne sais même plus le nom du club : du vrai bullshit ! (sic) Avec le Covid, le marché est compliqué : c’est la crise partout, des amis cyclistes m’ont dit que des centaines de coureurs étaient sans boulot… " " Pas de problème… si je ne fais pas le con ! " Reste que le temps passe. Et au bout de la route, pointe parfois l’idée d’une fin de carrière… "J’y pense parfois, mais sans obsession, ni appréhension. Je me suis fixé une deadline, on verra bien au mercato de janvier… même si je ne me fais aucune illusion, car le marché reste précaire. Depuis un an, je prépare ma reconversion : j’ai des projets dans le foot, mais je ne veux pas encore en parler. Je ne vais pas continuer pour continuer, mais je ne suis pas pressé : en cette année 2020, avec le Covid, il y a des choses plus importantes que le football… J’ai été assez malin avec mon argent, donc je ne m’inquiète pas : j’ai de quoi voir venir. Je n’aurai jamais de problèmes financiers si je ne fais pas trop le con ! (rires) Je veux profiter de la vie, mais ce n’est pas mon genre de rester chez moi à ne rien faire : même maintenant, il y a des jours où je deviens fou à tourner en rond… Mais avec mes qualités, mon expérience et ma mentalité, je pourrais être une bonne opportunité pour certains clubs. Sans le Covid, j’avais déjà une équipe depuis cet été ! "

Jelle Van Damme : "On m'a même proposé de jouer en 4e Provinciale !" - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA " Maradona ? Déjà bien qu’il arrive à 60 ans avec une vie pareille… " On cueille le gaucher waeslandien jeudi midi, une vingtaine d’heure après l’annonce du décès de Diego Maradona. L’un des grands acteurs du foot-spectacle. "Diego et moi, on est tous les deux gauchers… mais c’est bien le seul point commun ! (rire) Je suis un peu sous le choc de cette annonce, mais ces derniers jours, j’ai vécu plusieurs décès parmi mes connaissances, notamment celui de Ngonca Anele, l’ex-joueur de Genk. C’est là que tu te dis que la santé, c’est le plus important… et quand tu vois la vie de Maradona, c’était déjà bien qu’il arrive à 60 ans… Il faut un équilibre dans la vie : il faut profiter des choses, on peut vivre à 200 à l’heure… mais il faut aussi accepter de subir un jour le contrecoup. Relativiser reste le mot-clé. Le football est un grand cirque : tu me connais, je n’ai jamais eu besoin d’exister dans les médias. C’était une partie du boulot, j’étais obligé de faire des trucs pour mes clubs… mais ce qui m’intéressait moi, c’était le terrain ! Dans le foot, tu es un numéro : un jour tu es le plus important, et le lendemain ça s’arrête et on prend un autre joueur à ta place. Cette crise sanitaire est une occasion de revenir à l’essentiel : il faut savourer ce qu’on a, car tout est très fragile. Je connais beaucoup de gens qui ont tout perdu avec ce virus… et on n’en est pas encore sorti. Le foot est au bord du gouffre et ne sera plus jamais comme avant : ce n’est pas mauvais non plus quand on voit les sommes folles que les clubs dépensent… I faut arrêter avec ces sommes ridicules ! " " Anderlecht ou Standard ? Standard évidemment ! " Il a souligné la date de dimanche dans son agenda, celle du Clasico. Mais souligné… de mauve ou de rouge ? "De rouge évidemment ! C’est du Standard dont je me sens le plus proche : j’ai passé 4 saisons magnifiques à Anderlecht, avec deux titres, une Coupe de Belgique et plein de matches de Champions League. Mais c’est Sclessin qui reflète le mieux mon esprit. C’est ma mentalité, ma chaleur : il ne faut même pas réfléchir sur ce point ! J’ai passé 5 ans là-bas, et j’ai adoré ce public. Je comprends parfaitement cet attachement du fan au club : les joueurs sont des passants, mais être supporter c’est tout sa vie… et il faut pouvoir respecter ça ! C’est pour ça que je me suis toujours donné à fond, partout où je suis passé. J’ai joué à Anderlecht… et un an après, j’étais au Standard : j’accepte de me faire huer… et que tout le public mauve me trouvait le plus mauvais, alors que quelques mois avant, pour lui, j’étais le meilleur ! (rires) Le foot c’est de l’émotion, positive et négative, ça fait partie du jeu. Moi, j’adorais me faire siffler par 20.000 supporters qui insultaient ma mère ! Ça m’a toujours motivé à sortir le meilleur. C’est pour ça qu’avec les huis clos, un stade vide pour un match pareil, ça doit être horrible... Moi j’ai besoin du public pour mieux jouer, et je crois que ça vaut pour tous les joueurs : des Clasico, il faut de l’ambiance, il faut de la haine ! " (sic)



Jelle Van Damme : "On m'a même proposé de jouer en 4e Provinciale !" - © JOHN THYS - BELGA " Kompany, ça prendra beaucoup de temps… " Ce premier Clasico saisonnier arrive alors que se pointe la mi-parcours de la phase classique. Et jusqu’ici, le Standard a plus souvent occupé le haut de tableau que son rival mauve. " Ça va être chaud pour les 4 places en Play-Offs 1, mais je pense que mes deux ex-équipes peuvent y arriver. Le Standard est plus loin dans son projet, les bases sont plus solides, le noyau est plus complet. Vincent Kompany a toutes les qualités pour faire aboutir son projet, mais un coach est toujours dépendant de ses joueurs. Et les Anderlechtois manquent de joueurs d’expérience : j’ai vu de très belles choses cette saison, mais c’est très fragile. Anderlecht restera toujours l’institution du football académique et de l’excellence, mais il y a une grande différence entre mon époque et l’actuelle. De mon temps, c’était la crise après chaque défaite… et si tu ne menais pas au score à la mi-temps, tu te faisais déjà siffler ! Et c’était normal ! Aujourd’hui, ils sont " under construction " et on leur passe tout, au nom de ce fameux projet... Vince a toutes les qualités pour réussir… et il va réussir ! Mais ça prendra du temps. Beaucoup de temps… " Quoi qu’il en soit, ce Clasico fait déjà les gorges chaudes parmi les supporters et sur les réseaux sociaux. Mais il ne sera pas décisif… "Mon programme de dimanche est déjà fait : le matin je vais chercher les croissants, et après je regarde le match ! Mon prono ? 1-2 pour le Standard ! Et après, je fais la fête dans mon bubble ! (Il éclate de rire) Mais si Anderlecht gagne, ça me va aussi ! " (clin d’œil) " Grâce au tifo Defour, on a gagné… " On en vient à une tradition du Gril : la boîte aux petits papiers. À distance, on lui fait tirer 6 mots au hasard dans une panoplie de 10. Le but : susciter une anecdote méconnue. Beerschot (son premier club chez les pros). " Quand j’avais 18 ans, je venais de passer mon permis et le club m’offre une Renault Clio. Je suis tout fou, je sors avec des copains… mais au feu rouge, sous la pluie, je freine à bloc et j’emboutis la voiture devant ! Je commence à paniquer, j’appelle ma mère en pleurant, je me dis que je vais me faire virer du club. Deux semaines plus tard, je suis convoqué par le Directeur Sportif et je me dis que ma dernière heure est venue : il y avait là deux Hollandais… mais c’était pour me faire signer mon transfert à l'Ajax ! (NDLA : dont le GB Anvers était la filiale à l’époque) Je n’ai plus jamais entendu parler de la Renault Clio… " Tifo Defour. " Ça dépend du caractère de chacun… mais moi, ça m’a fait rigoler. Evidemment, il y a peut-être des choses plus agréables que voir sa tête décapitée sur une banderole… Mais à la fin, ça a marché puisque le Standard a gagné et que Steven Defour s’est fait exclure avant la mi-temps pour deux cartes jaunes ! Inconsciemment, ce tifo lui a peut-être fait perdre un certain contrôle de lui-même… Après, cette image a fait le tour du monde… " Muscles of Brussels (son surnom au Los Angeles Galaxy, allusion à Jean-Claude Van Damme). " À L.A., JCVD était bien connu. On y appréciait mon engagement, je me donnais toujours à fond. Mais aux States, le soccer n’est pas le sport principal, et j’ai eu un peu de mal avec ça. Les gens allaient au soccer pour voir le match… mais aussi manger des nachos et des popcorns, et boire du Coke ou de la cerveza. Moi, il me fallait de la pression, comme en Europe. Après le match, même si on avait perdu, on me disait que j’avais été super, que j’étais le meilleur, etc. Je me souviens, on passait devant l’Espace VIP après un match, un type m’applaudit sincèrement…et je lui réponds ‘Toi, ta gueule, fiche-moi la paix !’ " (il rigole)

Jelle Van Damme : "On m'a même proposé de jouer en 4e Provinciale !" - © BRUNO FAHY - BELGA " Il n’y a qu’une Foire à Liège ! " Roland Duchâtelet (son Président au Standard) " On avait une bonne relation, j’étais le capitaine de l’équipe : je lui disais toujours les choses cash, mais lui avait sa propre idée… Je lui disais qu’il pouvait devenir un grand Président… s’il se décidait à investir en joueurs de qualité. Parfois, il vaut mieux acheter 3-4 joueurs très chers… que 10 joueurs moyens. Mais lui voulait gérer son club de foot comme son business : il pensait que miser sur plus de joueurs lui permettrait de faire davantage de plus-values. Mais je lui répondais qu’en sport, la plus-value naissait des titres, pas des transferts. Il voulait aussi transformer Sclessin en stade événementiel, comme aux States, et développer des business autour. En faire une foire, quoi... Mais à Liège, il y a déjà la Foire pendant un mois, et c’est assez comme ça ! " (rire) Zlatan Ibrahimovic (son équipier à Ajax, en début de carrière). " Il est phénoménal, je l’adore. Le Suédois a son style et son image, il parle beaucoup… mais ce qu’il dit, il le fait ! Il était bizarre : un jour, il pouvait emmener tout le monde chez lui jouer à la Playstation… et le lendemain, il ne calculait plus personne et était très froid. Zlatan est fou, mais c’est un super gars, il a le cœur sur la main. L’année passée, je l’ai contacté pour un gamin de LA qui s’était blessé au genou et était raide dingue de lui. Ibrahimovic lui a envoyé une vidéo d’encouragement, ça situe le mec. " Luciano D’Onofrio (son agent de toujours). " Je l’adore, je me fous de la réputation qu’il a et de ses ennuis judiciaires. D’ailleurs, qui peut dire qu’il est parfait ? On a tous nos casseroles…. Lucien D’Onofrio est une des seules personnes en qui j’ai 100% confiance : avec lui, tout marche à la parole et au handshake. On a encore discuté deux fois pour trouver une solution à l’Antwerp, mais ça ne s’est pas fait. Ce n’est pas grave, on restera toujours en contact. "

Jelle Van Damme : "On m'a même proposé de jouer en 4e Provinciale !" - © ERIC LALMAND - BELGA Zizou comme un gosse Rétroviseur arrière. 31 sélections chez les Diables, Ajax, Southampton, Werder Brème, Anderlecht, Standard, Antwerp : le CV de Jelle Van Damme renseigne pas mal de lignes ronflantes. "Je ne regrette aucune de mes choix, même pas Lokeren. Quand tu fais un choix, tu penses toujours que c’est le bon, non ? Lokeren était mon club de cœur, j’ai mis mes émotions puis j’ai été déçu… J’ai toujours été supporter de Lokeren et du Real Madrid : en disant ça, je ne vais heurter aucun supporter, c’est facile hein ? Lokeren est mort et Madrid, je n’y jouerai jamais… (Il rigole) J’adorais le Real de Luis Figo, Fernando Hierro et Roberto Carlos, je vois encore ce maillot avec le sponsor Teka… Je n’ai jamais rêvé d’être un joueur en particulier… à part Zinedine Zidane. Mais là, peu de chances que j’y arrive, hein ? (clin d’œil) Zizou est le seul type pour lequel je suis capable de tout. J’ai joué contre lui avec les Diables, et quand j’étais à LA, la tournée du Real est passée par chez nous. J’ai beaucoup hésité… puis j’ai demandé au kiné de l’équipe de me prendre en photo avec lui : je n’avais jamais demandé un truc comme ça à personne… Mais là, j’étais comme un enfant ! "