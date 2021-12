Jean-Luc Dompé (Zulte Waregem) : " Une offre du Standard ? Je ne suis au courant de rien… "

Le torchon brûle en Zulte Waregem et le Standard, que le club flandrien accuse d’avoir démarché son ailier (et ex-joueur de Sclessin) Jean-Luc Dompé. Le club liégeois aurait approché le joueur pour un transfert au mercato hivernal… alors que les deux clubs, en difficulté au classement, s’affrontent dimanche après-midi à Sclessin. Le Standard affirme avoir informé le club flandrien dans les règles, mais celui-ci parle de " concurrence déloyale " et de " déstabilisation " : il a porté plainte auprès du Parquet Fédéral de l’Union Belge.

Interrogé à ce propos lors d’un entretien, prévu depuis plusieurs jours, dans le cadre de la rubrique " Sur Le Gril " (interview complète à paraître ce vendredi), le principal intéressé s’est dit surpris.

" Je ne suis pas au courant d’une offre du Standard, je l’apprends dans les journaux aujourd’hui : après, c’est aux clubs à s’arranger entre eux... " explique Jean-Luc Dompé, meilleur donneur d’assists du championnat et qui a porté les couleurs rouches en 2016. " J’ai eu de très belles années au Standard, et je n’ai aucun regret. Sportivement, ça ne s’est pas passé comme je le voulais à l’époque, mais j’ai gardé plein d’amis là-bas : c’est un club magnifique avec des supporters formidables. Cet intérêt me flatte, car cela veut dire que je preste à un bon niveau. Mon but comme joueur reste toujours d’aller le plus haut possible. Mais si je dois finir la saison ici à Zulte Waregem, il n’y a aucun souci pour moi. "