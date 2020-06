Jean Butez quitte Mouscron pour remplacer Sinan Bolat à l'Antwerp

Butez : "Derrière ce bon début de saison, il y a beaucoup de travail" - Mouscron - Courtrai -... Sept journées déjà et Mouscron continue de surprendre et de tutoyer le haut du classement. Le départ du sauveur Bernd Storck a visiblement été bien digéré et n’a pas freiné les ambitions de l’Excel, que du contraire. Les Hurlus, 14 points au compteur, partagent la deuxième place avec le FC Bruges, qui affiche un match de moins, et ne sont qu’à une unité du Standard, le leader. Tout ça en ayant déjà affronté, Anderlecht (0-0), le Standard (4-1) et Gand (2-1). Costaud.