"Je reviendrai vite", promet William Dutoit, sorti sur civière

Le gardien d'Ostende William Dutoit promet de revenir très vite sur le terrain après son choc violent avec un équipier samedi à Saint-Trond. Le gardien est resté un temps inanimé avant de quitter la pelouse sur un brancard. Le scanner passé à l'hôpital n'a pas révélé de blessure sérieuse.

"Malgré la déception du résultat (défaite 4-1, ndlr) et la douleur du choc on peut dire que je vais mieux...", a écrit Dutoit sur Twitter. "Merci a tous et a toutes pour vos messages et marques d'affection, particulièrement les supporters présents au stade hier, je sais un peu plus pourquoi je vous aime. Mous m'aviez donné la force de me relever mais le médecin n'a pas voulu... Je reviendrai très vite, a bientôt".