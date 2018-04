"Je n'ai pas le droit d'aller voir les images de mon plein gré, je pense qu'il y avait bien pénalty"

CHARLEROI-ANDERLECHT : Faut-il pendre Alexandre Boucaut ? Question provocatrice, poujadiste et donc ridicule, que nous allons remplacer par quelques autres, après avoir joint l’intéressé et Johan Verbist, chef de nos arbitres.

1. La décision d’Alexandre Boucaut (et du VAR) d’accorder un pénalty à Anderlecht à la 64è fait-elle basculer le match ? OUI, parce que Teodorczyk l’a transformé, qu’à ce moment-là, et depuis l’égalisation de Baby, les Zèbres étaient meilleurs, et que cet incident leur a coupé les jambes. Ceci dit, sur les 90’, ce sont les Mauves qui ont eu les occasions les plus nettes et de loin.

2. Y avait-il pénalty ? Hier, en commentant le match, j’étais incapable de me prononcer, Zajkov et Teodorczyk me semblaient s’être téléscopés dans le feu de l’action. Nombreux étaient les observateurs à hésiter, ou à affirmer "y a faute !" ou "y a rien !", voire "c’est Téo qui la commet". Alexandre Boucaut : "Teodorczyk est premier, Zajkov arrive en retard, et met ses jambes dans celles de l’Anderlechtois." Johan Verbist : "En direct, j’hésite, mais avec le ralenti de la camera derrière le but, il y a faute ; je peux comprendre qu’ Alexandre la siffle. Sur Télénet, 2 consultants pensaient qu’il y avait péno, le 3è non. Vous voyez ! Sans être dans le match, je ne peux pas vous dire ce que j’aurais décidé".

3. Pourquoi le VAR n’intervient-il pas ? Il est intervenu, assez vite. Boucaut : "J’indique directement le point de pénalty, puis je tends l’oreille. Dans le car, Yves (Marchandise) me dit "check", c'est-à-dire qu’il visionne, puis me dit "pénalty OK, play on". Verbist : "Sur toutes les actions appartenant à ses 4 domaines d’intervention, dont l’éventuel pénalty, le VAR doit visionner immédiatement, et donner une information au Ref. Personne ne voit et ne sait cette intervention mais elle existe bel et bien, et ça arrive dans tous les matchs."

4. Pourquoi Boucaut ne va-t-il pas voir les images ? Boucaut : "Parce que je n’en ai pas le droit, parce que le VAR ne m’y invite pas." Verbist : "Et attention, le VAR n’appelle le Ref aux images QUE s’il est sûr qu’il s’est trompé, qu’il est "clear and obvious wrong". L’arbitre ne peut pas aller consulter les images de son plein gré à chaque fois qu’il hésite, sinon on n’en finira plus."

5. Si Boucaut n’avait pas sifflé faute, qu’aurait fait le VAR ? Il n’aurait invité le Ref à aller voir les images QUE s’il avait été sûr que ce dernier se trompait. Et Anderlecht, qui s’estimait lésé par l’arbitrage la semaine dernière contre Gand, aurait crié au complot !

Une chose est sûre : que la décision de l’arbitre de Charleroi-Anderlecht hie soit juste ou non, une grande partie du public, mais aussi des joueurs, entraîneurs, et même des journalistes ne connait ou ne comprend pas bien le dispositif du VAR. Et c’est, comme à chaque fois, sur les arbitres qu’on tire à boulets… rouges, mauves, blanc et noir,….