Jbari : "Sans transfert en janvier, Anderlecht ne sera pas champion"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur le manque de concrétisation des Anderlechtois face aux zèbres ce dimanche. Les Mauves se sont faits rejoindre dans les dernières minutes de la rencontre sur un penalty transformé par Benavente. Ils sont également revenus sur la qualité de l’effectif anderlechtois et les grands chantiers du prochain mercato.

Sur le manque de concrétisation des mauves

Nordin Jbari : "Les joueurs d’Anderlecht n'arrivent pas à tuer le match, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe malade pour qui tout a été difficile à part les 4 premiers matches du début de saison. Vanhaezebrouck a dû effectuer beaucoup de changements dans son équipe à chaque rencontre."

Pascal Scimè : "Dans le dernier quart d'heure, quand tu mènes 1-0 à domicile, que tu n’arrives pas à tuer le match et que ton adversaire joue avec 5 attaquants, tu ne peux pas spéculer sur la seule qualité des joueurs qui sont sur la pelouse. Est-ce que tu ne dois pas essayer d’apporter un peu plus de muscle ? Ou essayer de faire mal à l’adversaire avec un joueur comme Gerkens ? A la 85eme minute, ce qu'on peut reprocher à Anderlecht, c'est de ne pas avoir tué le match alors qu’ils étaient au-dessus en deuxième mi-temps. Si tu mettais le 2-0, les supporters ne seraient pas en train de parler de Vanhaezebrouck."

Par rapport au prochain mercato de janvier

Nordin Jbari : "J'ai beaucoup aimé la philosophie de Vanhaezebrouck à Gand, avec son jeu vers l'avant, la structure de l'équipe, … Ici effectivement, il peut dire qu'il n'a pas ces qualités dans le groupe. Je trouve qu’il en a quand même, mais pas pour être champion de Belgique. Sans transfert en janvier, ils ne seront pas champions de Belgique. Je ne sais pas à quel point Vanhaezebrouck a donné son avis sur les joueurs qui sont arrivés, mais le gros problème d'Anderlecht, c'est que ces transferts du début de saison, qui devaient améliorer l’équipe, sont complètement ratés."

Pascal Scimè : "Il faut qu'Anderlecht transfère, c'est tout ! Il faut des défenseurs, il faut un milieu de terrain, il faut un attaquant, il faut une pelouse, il faut un directeur sportif, aussi ! Parce que qui va faire les transferts en janvier ? C'est le directeur sportif. Vous allez chercher un directeur sportif, maintenant, c'est votre priorité, mais vous allez le faire signer quand ? A Noel ? Entre les fêtes et le Nouvel An ? Pendant le stage hivernal ? Après le mercato ?"

Pour Nordin Jbari, c’est déjà trop tard. "Les transferts, ça va être pour Michael Verschueren avec une petite cellule mise en place avec des anciens joueurs par exemple comme Zetterberg."

Vanhaezebrouck est-il menacé ?

Pascal Scimè : "Au-delà de ce match, je pense que les supporters d’Anderlecht ne doivent pas réfléchir dans l’optique que leur président est milliardaire et que même s’il doit payer 2 millions en bon de sortie à Hein Vanhaezebrouck, il va le faire. Ce serait très mal connaitre Marc Coucke et la façon dont on gère maintenant le portefeuille à Anderlecht où un euro est devenu un euro. Je ne vais pas dire que Marc Coucke est près de ses sous, mais il veut vraiment gérer ce club en bon père de famille. Et donc à un moment, s’il doit réfléchir à virer ou non mais ça va me coûter autant, il ne va pas le faire. Il ne faut pas s’attendre à des mouvements de cœur de la part de Marc Coucke qui sur un coup de tête dirait qu’il ne veut plus le voir. Ça ne se passera pas comme ça."

Nordin Jbari : "Vanhaezebrouck restera jusqu’à la fin de saison. Et c’est à ce moment-là qu’il y aura un débat pour savoir si cela doit changer parce que ce n’est pas leur choix, parce que c’est compliqué, parce qu’il y a peut-être des tensions. On a vu l’histoire de Dimata que le président laisse partir en vacances sans le dire à l’entraineur. Et l’entraineur qui répond qu’il n’y a pas entrainement ces deux jours-là. Donc il y a quand même une tension. Après, Vanhaezebrouck n’est pas leur choix. Et je trouve qu’il leur lance parfois des petites piques. Il met beaucoup de jeunes avant le mercato pour leur dire qu’il n’a pas grand-chose et qu’il faut transférer. Donc il y a de la politique, il y a un jeu entre l’entraineur et la direction. Et tout ça fait malheureusement partie du football d’aujourd’hui. Mais en tous cas, il va rester jusqu’à la fin de la saison, c’est sûr."