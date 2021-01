Jbari : "Le FC Bruges a laissé partir Diatta au moment idéal"

"Quand un club grandit, il est inévitablement amené à faire des gros transferts", estime notre consultant Nordin Jbari, ancien joueur brugeois entre 1997 et 1999. "Dans ce cas-ci, l’équipe est un peu déforcée car Diatta est un ailier pur, ce que Bruges n’a plus pour le moment. Ceci dit, je pense que c’était le bon moment pour le transférer et gagner de l’argent. Le Club est très bien mis pour gagner le championnat et il a le temps de voir venir pour la saison prochaine. Diatta n’était pas toujours à 100% ces derniers temps et le Club l’a laissé partir au moment idéal."

Trois ans, 95 matches et 20 buts plus tard, c’est un des meilleurs joueurs de l’équipe de Philippe Clément qui quitte le navire. Une perte qui ne devrait pourtant pas être fort préjudiciable sur le plan sportif pour les Blauw en Zwart. Grâce à l’arrivée de Bas Dost cet hiver (4 millions d’euros), le Club a trouvé un buteur redoutable pour compléter un département offensif qui brille aussi avec Lang, Vanaken et De Ketelaere.

"Ce que le Club a pu faire sur le mercato lors de la dernière année et demie, c’est le fruit d’un travail effectué depuis 3-4 ans au moins", souligne Jbari. "C’est grâce à tout ce qu’ils ont fait avant qu’ils peuvent désormais se permettre certains mouvements sur le marché des transferts. Ils ont créé une vraie colonne vertébrale au fil des années et sont en position de cibler des priorités. Ils ont vu qu’il leur manquait un attaquant et ont été chercher ce qu’il leur fallait. Grâce à l’argent récolté, ils ont même pu se permettre quelques erreurs de casting."

Quand on ajoute cela aux 22 récoltés grâce à Diatta et Schrijvers cet hiver, on arrive à 88 millions injectés dans les caisses contre 40 dépensés seulement.

Et les autres clubs dans tout ça ? Lors de la dernière année et demie, le seul club capable de vendre mieux ses joueurs a été le Racing Genk avec 99 millions amassés.

Mais contrairement aux Brugeois qui ont laissé partir des joueurs remplaçables, les Limbourgeois ont vendu tous leurs meilleurs joueurs. Ainsi, après le titre de champion de Belgique en 2019 et le départ de Philippe Clément, les pépites du club Sander Berge (24 M), Leandro Trossard (20 M) , Ruslan Malinovskyi (13,5 M), Mbwana Samatta (10 M) et Joseph Aidoo (8 M) ont laissé un grand vide qui a renfloué les caisses mais qui a aussi fait précipiter les limbourgeois au niveau sportif.

Au Standard et à Anderlecht, le bilan est aussi positif quand on regarde le différentiel entre les ventes et les dépenses. Et il ne pourrait pas en être autrement vu la situation financière difficile des deux clubs. Les Rouches ont empoché 46,5 millions lors des 18 derniers mois (meilleure vente Djenepo pour 15,7 M) et dépensé 35 millions (plus grosse entrée Vanheusden pour 11,7 M). Les Mauves ont eux amassé 71 M (meilleure vente Doku pour 26 M) et dépensé 58 M (plus gros transfert Vlap pour 7 M).

Quand on voit des transferts comme Vlap et Sanneh, on se dit qu’il y a un souci

Ces clubs ont également ramassé quelques millions en cours de route mais ont dû sacrifier leurs meilleurs joueurs sans forcément parvenir à trouver des remplaçants à la hauteur.

"Quand on voit certains transferts à Anderlecht comme Vlap ou Sanneh (8 M en 2018), on se dit qu’il y a un souci", poursuit Jbari. "Le Club de Bruges est dans une position où il peut acheter des joueurs à bas prix – comme pour Dost – et leur offrir un bon salaire. Ce que des clubs comme Anderlecht et le Standard ne peuvent pas faire actuellement. Anderlecht a un potentiel à exploiter avec les jeunes. La jeunesse d’Anderlecht est une véritable ressource. Pour le moment, avec les problèmes que l’on connait, les Mauves doivent vendre rapidement (et quand ce n’est pas forcément le meilleur moment) ou faire des opérations en prêt comme pour Nmecha qui fait du bien mais qui ne leur appartient pas."

Et d’ajouter sur le Standard : "Les Liégeois sont en reconstruction mais ont eux aussi besoin d’argent. Il faudrait essayer de poser les bases pour faire quelque chose sur le long terme mais quand on est le Standard, on doit amener des résultats rapidement."

"Le seul club que l’on peut comparer à Bruges est Charleroi. Il le fait à son niveau mais il travaille bien. Avec Morioka, Nicholson, Rezaei, Kayembe ou encore Ilaimaharitra, les Zèbres possèdent des joueurs de qualité qui pourraient rapporter de l’argent au club quand il décidera de les vendre."

Fort financièrement et intelligent dans ses choix, le Club de Bruges a su construire au fil des années un modèle gagnant. En retard sur l’ogre de notre Pro League, les autres clubs belges devront faire preuve de patience et flairer les bons coups pour boucher l’énorme trou qui les sépare actuellement des Blauw en Zwart.