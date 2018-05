Jbari: "Charleroi a des bons joueurs mais n'a pas d'effectif"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari ont débriefé la fin de saison compliquée des zèbres et les leçons a en tirer pour le futur.

"Charleroi n’a pas perdu l’Europe aujourd’hui" analyse Pascal Scimè. "Depuis la reprise en janvier, Charleroi c’est 19 matches joués, et trois victoires seulement. Tout est dit dans ce chiffre. Avec un si petit butin en termes de victoires, ce n’est pas possible de revendiquer quelque chose. Honnêtement, c’est inattendu au vu de la première partie de la saison. Les six premiers mois de Charleroi ont vraiment été très bons. Est-ce que cette équipe a été en surrégime ? Est-ce que les autres étaient vraiment très mauvais ? Charleroi a accumulé les points, a joué le mano a mano avec Bruges pendant des mois, et puis s’est effondré. Le mercato d’hiver a sans doute été mal géré. Ce qui s’est passé depuis le mois de janvier au Sporting de Charleroi doit servir de leçon. Pas uniquement aux dirigeants mais aussi au staff et aux joueurs de cette équipe. On ne peut pas imputer toutes les fautes de ce qui s’est passé sur les quatre derniers mois uniquement à l’entraîneur ou au staff technique. Il faut aller plus loin que ça. Et je pense que les joueurs ont aussi leur part de responsabilité. [...] Alors oui on peut être déçu au vu des 4-5 premiers mois de compétition. Mais au final Charleroi est à sa place. L’important était de jouer ces playoffs 1."

"J’ai beaucoup défendu le staff de Charleroi parce qu’ils ont réussi à tirer le maximum de cette équipe" ajoute Nordin Jbari. "Mais je ne suis pas étonné que les playoffs soient moins bons que la phase classique parce que Mazzu a réussi à sortir le maximum des joueurs. C’était compliqué de faire mieux. Ils ont fait moins bien parce qu’une équipe qui joue en surrégime, ça s’effondre à un moment donné. Même si les grands clubs ont été mauvais, ils ont un effectif. Charleroi a des bons joueurs mais n’a pas d’effectif. […] Medhi Bayat me disait qu’ils avaient un plan mais qu’ils étaient en avance sur leur projet. Mais aux yeux des supporters, Charleroi ne peut pas se permettre de dire qu’ils sont en avance sur leurs plans. Les gens analysent le court terme. Aujourd’hui, Charleroi est à un virage de sa politique. Charleroi est devenu un bon club de D1, un club qui joue les playoffs 3 fois sur 4, qui a été cette saison un des rares clubs avec Bruges à être qualifié très longtemps à l’avance pour les playoffs 1. Il faut continuer cette politique qui permet de trouver de très bons joueurs comme Rezaei. Mais il faut peut-être aussi aller chercher l’un ou l’autre joueurs dans le championnat belge."