Jbari: "Ce n'était pas le même Vanhaezebrouck à Anderlecht qu'à Gand"

Les chroniqueurs de Complètement foot sont revenus ce dimanche sur le licenciement de Hein Vanhaezebrouck. L’entraîneur a été démis de ses fonctions à Anderlecht après la défaite subie au Cercle Bruges dans l'après-midi (2-1).

"Je crois que c’était presque le meilleur moment si Anderlecht voulait licencier Hein Vanhaezebrouck" confesse Joachim Mununga. "Il reste deux matches avant la trêve, cela va permettre au nouvel arrivant de pouvoir établir sa nouvelle philosophie. Ils vont pouvoir travailler sur cela pendant la trêve hivernale, maintenant cela va changer beaucoup de choses aussi. Qu’est-ce qu’il va se passer au niveau du scouting ? Quels joueurs on va rechercher ? On sait que ceux qui étaient recherchés l’étaient par rapport au système tactique de Vanhaezebrouck, par rapport à ses demandes aussi. Est-ce qu’ils ont déjà un nom en tête ? Cela ouvre beaucoup de questions. […] La question que je me pose aujourd’hui, c’est de savoir si ce n’est pas une décision basée sur l’émotion. Est-ce que ce n’est pas une réaction plutôt qu’une décision ? Si c’est le cas, je pense que c’est une très mauvaise chose parce que cela va impacter les finances, toute la ligne directrice d’Anderlecht, … J’espère vraiment que c’est une décision mûrement réfléchie. […] Je pense que Vanhaezebrouck savait aussi qu’il jouait un jeu dangereux à aller à l’encontre de sa direction. C’était à chaque fois de petites piques, comme quand il se plaignait de l’état de la pelouse par exemple, et je pense que malheureusement pour lui, il s’est brûlé. C’est vrai que c’est une décision qui peut paraître surprenante, maintenant quand on regarde le bilan d’Anderlecht, ils sont quand même à 10 défaites sur 25 matches, dont 6 en championnat. Je pense que si cela avait été n'importe quel autre coach, cette décision serait déjà arrivée beaucoup plus tôt. Donc au final, ce n’est pas si surprenant. "

Nordin Jbari abonde dans le même sens : " Ça ne me surprend pas. Le bilan de Vanhaezebrouck est quand même assez catastrophique. Maintenant pour être honnête, c’était un entraîneur dont j’appréciais la philosophie quand il était à Gand, avec une envie de jouer au ballon, de jouer vers l’avant, de dominer l’adversaire, … Mais ce n’est pas du tout le Hein Vanhaezebrouck que j’ai reconnu à Anderlecht. On a senti plutôt un entraîneur qui ne savait pas où il allait. Il a changé beaucoup de joueurs. Il n’a jamais trouvé son équipe. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de jeunes, il y a eu des transferts de début de saison qui étaient ratés, des joueurs d’expérience qui devaient normalement encadrer les jeunes, c’est vrai. Mais en même temps, on n’a jamais senti une ligne de conduite. C’est cela qui m’a un peu déçu chez Vanhaezebrouck. Il était arrivé à Anderlecht avec une " belle image " après sa campagne de Champions League. Malheureusement pour lui, il n’a jamais su montrer quelque chose et surtout amener sa griffe. "

Une idée de entrainement qui pourrait lui succéder ?

Nordin Jbari : " Michael Verschueren est en train de reprendre des anciens joueurs à côté de lui et il cherche toujours un directeur sportif de grand nom. Maintenant je pense qu’il y a deux visions. À mon avis, Michael Verschueren voudra peut-être un nom. Puis il y a Coucke qui voudra peut-être un entraîneur qu’il connait. Donc il devra y avoir une discussion entre eux par rapport à ça. Mais c’est difficile de donner un nom maintenant parce qu’il y a beaucoup de bons entraîneurs qui sont actuellement occupés. Enzo Scifo ? Je ne sais pas si c’est une piste dans la tête de la direction, mais cela me ferait plaisir s’il a un bon staff qui l’encadre bien parce qu’Enzo a du charisme et est une vedette internationale. Donc pourquoi pas. "

Pour Alex Teklak, difficile de dégager une piste à ce stade : " Connaissant un peu Marc Coucke, c’est vrai qu’il est quand même toujours un peu attiré par les noms, et qu’avoir un grand nom permet de gagner du temps par rapport au public parce qu’on a toujours plus d’indulgence pour quelqu’un qui a un CV épais comme un bulletin téléphonique. D’un autre côté je ne crois pas que ce soit cela qui doit être à la base de leur réflexion. Il me semble qu’il faut un entraîneur qui soit compétent tout simplement, et finalement peu importe son nom. Moi je pense qu’il faut quelqu’un qui soit un peu efficace, un peu comme Weiler l’a été il y a un an et demi. On a beau dire, il avait peut-être des méthodes un peu particulières et un jeu qui ne plaisait pas forcément au public, en attendant, il a quand même été champion de Belgique. Il faut quand même reconnaître que le dernier fait marquant de l’ancienne direction, c’est celui-là. La chose la plus importante selon moi, ce sera de trouver quelqu’un qui saura fédérer cette équipe, comme Weiler était parvenu à le faire lors du dernier titre d’Anderlecht. "