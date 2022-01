Janice Cayman "surprise" par son Soulier d'Or : "On pensait que ce serait pour Tessa Wullaert" -... Janice Cayman a devancé d'un tout petit point Tessa Wullaert et a dès lors remporté le Soulier d'Or féminin 2021 récompensant la meilleure joueuse belge de l'année. Une récompense qu'elle obtient pour la 2e fois de sa carrière après 2017. La joueuse de l'Olympique Lyonnais s'est réjouie de cette distinction à notre micro après la cérémonie. "On pensait que ce serait pour Tessa mais c'est une bonne surprise pour moi. C'était tout juste", a réagi Cayman. "Avec Lyon, je joue au plus haut en Ligue des champions. On joue de grands matches. Je pense que ça a joué à mon avantage et ça peut peut-être expliquer ce point de différence avec Tessa. Mais l'objectif de la saison, ce sont les prix collectifs et on espère faire un bon Euro avec les Red Flames. C'est notre objectif de la saison." Cayman, 33 ans, avait inscrit deux buts et distillé deux assists en 11 rencontres de championnat la saison dernière avec Lyon où elle évolue depuis 2019. Elle avait décroché un titre de vice-championne de France et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette saison, elle a déjà inscrit deux buts et délivré trois assists en neuf rencontres de championnat. Elle a également inscrit deux buts et donné deux assists en huit rencontres en Ligue des Champions.