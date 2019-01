Jan Van den Bergh rejoindra La Gantoise au terme de la saison

Jan Van den Bergh quittera le Beerschot Wilrijk pour La Gantoise au terme de la saison. C'est ce que le club de D1B a annoncé jeudi soir. Les Buffalo's souhaitaient ajouter dès à présent le défenseur central à leur effectif, mais Beerschot Wilrijk a refusé "une offre importante".

Le contrat de Van den Bergh, 24 ans, arrive à échéance en fin de saison. Le Beerschot Wilrijk souhaitait le prolonger, mais le défenseur central a décliné la proposition. "J'apprécie que le KFCO Beerschot Wilrijk soit allé si loin pour me garder et je me sens bien au Kiel. C'est pourquoi j'ai mis de côté quelques offres de clubs de D1A", a expliqué le défenseur. "Tant financièrement que sportivement, je ne pouvais pas refuser l'offre de La Gantoise. Le club appartient au top du top en Belgique et me voulait absolument. C'est pour moi une occasion unique de voir ce que je vaux."

Le Beerschot Wilrijk exclut un départ de Van den Bergh dès janvier. "La Gantoise a proposé un montant important, mais pour les investisseurs de Beerschot Wilrijk ce n'est pas une piste. Une injection financière est secondaire à l'ambition sportive."

Le Beerschot Wilrijk a recruté Jan Van den Bergh en 2016 à Heist. Le défenseur central a été formé à Westerlo.