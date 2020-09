Jacky Beurlet, légende du Standard, est décédé à l'âge de 75 ans

L'ancien défenseur du Standard de Liège Jacky Beurlet est décédé à l'âge de 75 ans, a-t-on appris ce samedi. Né à Marche-en-Famenne, il avait disputé plus de 300 matches avec les Rouches entre 1961 et 1974 en raflant au passage quatre titres de champion de Belgique (1963, 1969, 1970, 1971). L'arrière droit ardennais a également joué pour les Diables rouges et était présent au Mondial 1970 au Mexique avec la Belgique.

Sur ses réseaux sociaux, le Standard a tenu à rendre hommage à une de ses légendes. "Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de notre ‘Jacky’".