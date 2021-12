Jackson Muleka, héros du Standard en Coupe : "Enchaîner en championnat et ne plus baisser les bras !"

Le Standard a souffert, mais il a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique après sa victoire après prolongation (2-0) face au Beerschot à Sclessin jeudi soir. Auteur du premier but des Rouches et à l’assist sur le deuxième, l’attaquant congolais Jackson Muleka, rarement titulaire depuis l’arrivée de Luka Elsner, est désormais déterminé à relever la tête en championnat. Et ce, dès dimanche, face à Charleroi !

"Nous sommes contents d’avoir réussi à nous qualifier, mais maintenant, il va falloir enchaîner, a souligné après le match Jackson Muleka au micro de la RTBF. On a toujours du mal à enchaîner : à chaque fois qu’on gagne, après, on baisse les bras. On a gagné en Coupe, il va aussi falloir se relever en championnat. La Coupe, cela reste un chemin un peu plus court vers l’Europe. La saison dernière, on a perdu en finale, maintenant, nous sommes déterminés à remporter un trophée. Pour notre palmarès, ce serait très bien ! Avec cette victoire, on a gagné en confiance, mais il va falloir le montrer sur le terrain face à Charleroi. Il y a de la concurrence en attaque avec le nouveau coach, puisqu’il n’y en a qu’un qui joue. Quand je suis réserviste, j’assume. C’est un peu compliqué après avoir joué de revenir sur le banc, surtout quand on ne marque pas, on se pose beaucoup de questions."