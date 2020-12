Ivan Leko rompt son contrat avec l'Antwerp pour s'envoler vers Shanghai

Comme on dit souvent dans ce genre de situation : c’était dans l’air, c’est maintenant officiel. Ivan Leko n’est plus l’entraîneur de l’Antwerp. Le Croate, par le biais de ses avocats, a transmis une lettre recommandée au club ce mardi matin pour faire savoir qu’il souhaite démissionner de son poste.

Son interview après le match face à Charleroi dimanche était assez vague mais il ne fermait pas du tout la porte à un départ. Ce dernier est maintenant acté. La raison ? L’appel venu de Chine et du Shanghai SIPG, le club où évoluent notamment le Brésilien Oscar ou l’Autrichien Marko Arnautovic. Un contrat mirobolant de 5 millions d’euros net sur deux ans attend Ivan Leko chez l’actuel leader du groupe B du championnat chinois. Il va succéder au Portugais Vitor Pereira qui paye lourdement l’élimination précoce de son club (2-0) en 1/8e de finale de la Ligue des Champions asiatique face au Vissel Kobe de Thomas Vermaelen et d’Andres Iniesta.

L’ancien joueur de Bruges et Lokeren quitte donc le Great Old seulement 7 mois après son arrivée. Une période sur laquelle il sera parvenu a totalement coupé du style de son prédécesseur, László Bölöni, mettant en place un football offensif et dynamique. Il a également décroché la Coupe de Belgique cet été avec les Anversois avant de les qualifier pour les 1/16es de finale de l’Europa League et de les amener à la 5e place du championnat à mi-saison. En 26 matches, Leko affiche un bilan de 14 victoires, 4 partages et 8 défaites. L’Antwerp est donc à la recherche d’un nouvel entraîneur et si le nom de Marc Wilmots avait été cité, il ne devrait pas être retenu.