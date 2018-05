Ivan Leko enterre la question du VAR pour se concentrer sur Charleroi

Après en avoir beaucoup (trop) parlé et souvent à l'emporte pièce, Ivan Leko a enterré la question du VAR qu'il avait massacré lors de son discours passionné après le "Topper" de la 7ème journée des Playoffs I, perdu 1-2 contre Anderlecht, qu'il pensait définitivement écarter de la course au titre. Le coach de Bruges s'est enfin recentré sur l'essentiel. "C'est maintenant du passé, a-t-il ainsi déclaré mercredi au Jan Breydel en conférence de presse. Ce qui compte, désormais, c'est de se concentrer exclusivement sur le déplacement difficile et crucial qui nous attend à Charleroi jeudi".

Une déclaration qui ne l'a pas empêché de quand même encore évoquer les "événements" de dimanche.

"Je suis sûr qu'ils vont nous rendre encore plus forts, a-t-il en effet souligné. Mais bon, parlons d'autre chose. On veut et on va gagner à Charleroi. Je fais entièrement confiance à mon groupe qui sera prêt pour cette mission. J'ai moi même tourné le bouton pour regarder uniquement devant moi, et non plus derrière..."

Comme chacun sait, Charleroi et Bruges connaîtront le résultat du clasico (Anderlecht-Standard), lors du coup d'envoi de leur duel. Mais quel que soit le verdict, l'avance de Bruges aura au moins provisoirement faibli.

Ce qui ne devrait guère perturber Leko, affirme en tout cas l'intéressé. "Je ne m'occupe pas des autres, assure-t-il en effet. Comme je vous l'ai déjà dit on doit gagner, et c'est tout ce qui compte. Le reste n'a aucun intérêt. On doit jouer ou rejouer à notre niveau normal, et dans ce cas tout ira bien. Quelques mises au point ont été nécessaires, mais ne sortiront pas du vestiaire. En résumé on doit monter sur le terrain avec la grinta et la bonne mentalité", conclut le Croate.