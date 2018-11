Ivan Leko appelle Noah Fadiga pour la première fois

Noah Fadiga a été convoqué par Ivan Leko pour la réception de Zulte Waregem par le Club de Bruges, vendredi lors de la 16e journée de Jupiler Pro League. C'est une première pour Noah Fadiga, dont le papa Khalilou a également évolué chez les Gazelles.

Noah Fadiga, milieu de terrain offensif qui soufflera ses 19 bougies début décembre, s'entraîne depuis une semaine avec le groupe professionnel. "Il était très bon avec les espoirs et est venu en équipe première pour pallier l'absence de joueurs pendant la trêve internationale", a déclaré Ivan Leko en conférence de presse jeudi. "Il a simplement su saisir sa chance." Cette saison, Fadiga a disputé quatre rencontres avec les espoirs brugeois en Youth League, parvenant à marquer un but.

Pour ce duel contre la phalange de Francky Dury, Leko est privé de Cools, Denswil, Diatta, Danjuma, Dennis, Vlietinck et Vossen, tous blessés.

Bruges, 2e avec 31 points, n'a plus gagné depuis son 4-0 face à Ostende le 30 octobre. Les Blauw en zwart ont depuis pris un point sur le terrain du leader Genk et se sont inclinés à Charleroi. Ils tenteront de renouer avec la victoire face à un Essevee qui lutte pour le maintien. Zulte Waregem est 13e avec 12 points, 3 de plus que la lanterne rouge Lokeren.