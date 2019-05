Ivan De Witte en colère contre son équipe après la défaite en finale de la Coupe

Le Président des Buffalos, Ivan De Witte s'est exprimé pour la première fois depuis la finale de la Coupe de Belgique face à Malines. Dans un communiqué publié sur le site du club, il n'épargne pas ses joueurs qui n'ont tout simplement pas été à la hauteur de l'événement selon lui. " Je voudrais exprimer mon mécontentement face au manque d'engagement, de passion, de dynamisme et de finesse de nos joueurs lors de la finale de la coupe. Dès le début du match, j'ai vu plus d'intensité et de hargne du côté de Malines malgré le fait que cette équipe n'avait plus joué depuis plus de cinq semaines ! C'est inacceptable pour des joueurs professionnels qui ne savaient que trop bien que c'était le match le plus important de l'année."

Ivan De Witte attend donc une belle réaction de ses joueurs lors de la rencontre face au Club de Bruges, ce dimanche. " Je m'attends donc à ce que notre staff et notre groupe de joueurs réagissent rapidement et aient une attitude professionnelle pour les autres matches des Play-Offs 1, à commencer par celui de dimanche contre le Club de Bruges. Je compte sur notre staff pour préparer les joueurs de la bonne façon afin que nous puissions voir le dynamisme que nous pouvons attendre de la part de joueurs professionnels !"

Malgré la mauvaise passe des Buffalos, le président gantois tenait quand même à remercier les supporters pour leur soutien ces dernières semaines. " Je tiens à les remercier une fois de plus, tant les 20 000 personnes présentes dans le stade que les 5 000 qui ont suivi le match sur la Sint Pietersplein. La passion et l'engagement sont le moins que les joueurs puissent leur rendre lors des prochains matches. Et puis je suis convaincu que nos fidèles fans soutiendront à nouveau l'équipe."

Gand a complètement raté son début de Play-Offs 1. Avec un bilan de 1 sur 18, le club est actuellement sixième, à un point de la cinquième place détenue par Anderlecht, à quatre journées de la fin du championnat. Les Buffalos comptaient obtenir un ticket européen via la Coupe de Belgique. La défaite face à Malines obligent les Gantois à terminer au moins cinquième pour espérer être européen la saison prochaine.