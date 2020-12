Ivan De Witte : "Cet été déjà, je voulais Hein Vanhaezebrouck… ou Michel Preud'homme"

À 73 ans (dont 20 années à la présidence de La Gantoise), il vient de connaître son annus horribilis (sic), cinq saisons après le fameux titre buffalo. Le Flandrien évoque Jonathan David, les lockdown-parties, Zlatan, la Beneleague, Vadis Odjidja, l’éthique dans le foot et le C4 de Jess Thorup. Mais aussi Frank Vercauteren, les propriétaires étrangers, Laszlo Bölöni, le vaccin anti-Covid, Roman Yaremchuk et les datas dans le foot. Et bien sûr… sa propre succession. Ivan De Witte passe " Sur Le Gril ".

Quelques heures après la victoire contre Waasland-Beveren, l’équipe en forme (oui, oui…) du moment. La nuit a été courte, mais le sourire est satisfait : Gand vient d’enchaîner sa 2e victoire de rang et sort lentement du tunnel. Il y aurait donc bien un " effet Hein Vanhaezebrouck "…

" Sur l’échelle du Bonheur, je me situerais actuellement, disons, à 5… " tente le Président gantois Ivan De Witte, dans son bureau de son ex-entreprise de ressources humaines Hudson, où le psychologue (de formation) reste toujours actif. " Les choses vont mieux, elles vont encore s’améliorer… mais je reste prudent vu ce qui s’est passé ces derniers mois, car j’ai traversé des moments très difficiles. C’est la pire saison de ma carrière de dirigeant, mon annus horribilis absolue. Après nos succès du passé, on s’est sans doute crus arrivés, on a pensé qu’on avait l’expérience requise pour éviter ce bazar (sic). Mais cela arrive aux plus grands, regardez ce qui se passe à Barcelone et avant cela au Real Madrid ! C’est finalement dans des périodes pareilles qu’on apprend le plus et qu’on réfléchit sur ses erreurs. Mais pour revenir à cette échelle du Bonheur, je n’ai jamais été à 1 ou à 2 non plus ! Disons qu’au plus bas, j’étais à 3… "

La bascule a eu lieu voici deux semaines, avec le grand retour du messie Vanhaezebrouck en terre buffalo. Gand venait de consommer trois coaches en 4 mois, du jamais vu pour un club jugé très stable.

" Je voulais déjà rapatrier Hein au mois d’août, quand nous avons limogé Jess Thorup, mais il n’était pas libre : il devait se faire opérer et voulait se reposer jusqu’en fin de l’année. On a réussi à le convaincre de reprendre plus tôt. Le respect mutuel a toujours été grand entre nous. Sur mes 20 ans de Présidence, je peux dire que deux coaches sont restés dans mon cœur : Hein… et Michel Preud’homme. Ces deux hommes ont cette capacité à organiser les choses et à me soulager grandement. Hein est aussi très fortement lié à la culture du club. Le Gantois est une personne très fière, exigeante, ambitieuse… et très vite mécontente : Vanhaezebrouck colle parfaitement à notre identité. Contrairement à 12 des 18 clubs de D1A, qui sont détenus par des propriétaires étrangers, nous sommes un club qui tourne sur ses propres revenus : nous devons produire du travail. Je n’ai pas les moyens de financer ce club… et même si c’était le cas, je ne le ferais d’ailleurs pas ! "

" En six mois, j’ai vieilli de 5 ans… "

Auto-bombardé rival de Bruges pour le titre, La Gantoise a connu un début de saison catastrophique. En quelques mois, les acquis de plusieurs saisons euphoriques ont été dilapidés.

" Je peux dire qu’en six mois, j’ai vieilli de cinq ans… Au printemps, on jouait le meilleur jeu de Belgique, on était deuxièmes et on méritait d’éliminer l’AS Roma. Mais on voulait franchir un palier et pour cela, on devait progresser défensivement. Mais le timing du limogeage de Thorup était mauvais, et je l’assume entièrement. J’ai aussi mal évalué la forte connexion que le Danois avait avec ses joueurs et les supporters, et ce C4 est tombé comme un séisme. J’ai agi, pas par panique, mais de manière trop émotionnelle : comme psychologue de formation, j’ai commis une faute grave (sic). L’engagement de Laszlo Bölöni était aussi une erreur, mais elle résultait des dominos précédents. On cherchait un coach rompu au foot belge : Hein se faisait opérer, j’ai pensé à Michel Preud’homme… et j’en ai reparlé d’ailleurs avec lui dimanche lors de la venue du Standard. Mais on ne voulait pas abîmer notre relation avec Bruno Venanzi. On a aussi envisagé Frankie Vercauteren mais Genk était sur les rangs. Bölöni n’avait pas de feeling avec notre environnement : ça ne se passait pas bien, mais ce n’est pas sa faute, c’est la nôtre, à nous, dirigeants. J’ai commis deux grosses erreurs de gestion en quelques semaines… Mais en 20 ans de présidence, j’ai peut-être pris 10 ou 20 mauvaises décisions… pour 200 ou 300 bonnes. Donc, je pense que ça va… " (Il grimace)