InstaLive RTBF Sport avec Guillaume Gillet : "J'ai réussi à rebondir grâce à Charleroi"

Quid de l’avenir ? Des saisons à venir ? "Tout est encore ouvert. Actuellement, je me sens très bien que ce soit physiquement ou mentalement. Je prends beaucoup de plaisir dans cette équipe, dans ce club. Je le répète, c’est un des seuls clubs en Belgique qui m’a donné l’opportunité de revenir en Pro League. Je les remercie de m’avoir fait confiance, de m’avoir donné cette chance. Aujourd’hui, j’essaie de leur rendre sur le terrain. J’ai joué pas mal de matches depuis le début de saison, on fait un très bon début de championnat donc tout est positif, je n’ai pas envie de penser maintenant à arrêter, à donner une date limite à ma carrière."

Les supporters manquaient à l’appel lors de ces retrouvailles : "Oui, ils me manquent un peu ! Que ce soient les supporters d’Anderlecht ou tous les supporters dans les stades. Il y a un grand manque pour tout le monde. En allant au stade à Anderlecht, ça aurait été plus chouette de pouvoir retrouver les supporters là-bas."

Un petit pincement au cœur malgré tout au moment d’affronter ses anciennes couleurs… "C’est le club que je supporte depuis que je suis tout petit. J’ai passé plein de beaux moments là-bas et j’y ai connu tellement de joies ! Ce n’est pas évident de jouer contre les Mauves. Mais à un moment il faut porter fièrement les couleurs du club qui vous a donné votre chance et c’est ce que j’essaie de faire avec Charleroi."

Le duel des "Sportings" s’est déroulé vendredi , et s’est conclu par la victoire des Zèbres en toute fin de rencontre : "C’était assez spécial. Ça faisait longtemps que je n’avais plus joué contre Anderlecht. Le scénario de ce match était un peu fou, ça s’est bien terminé pour mon équipe alors j’étais heureux."

Un charme particulier à Charleroi…

Le Belge est resté en dehors du onze de base pendant plusieurs rencontres… les supporters l’ont rapidement réclamé : "Ca veut dire que ce que j’avais fait depuis le début de saison avait été cohérent, avait été positif pour l’équipe. Il ne faut pas oublier que l’année dernière, Charleroi avait terminé troisième. Donc je n’avais pas non plus fait le choix le plus facile en signant à Charleroi parce qu’il y a de la qualité dans le milieu de terrain et partout dans l’équipe. C’est un beau challenge sportif pour moi, personnellement mais collectivement aussi. C’est vrai qu’il y a eu une période un peu plus délicate pour moi qui est arrivée à cause du Covid. J’avais joué les six premiers matches et ça se passait plutôt bien mais il y a des choses spéciales qui arrivent en ce moment. Peut-être que ça m’a permis de bien me reposer et de terminer l’année en force."

Du repos qui tombe à pic à une période ou de très nombreux joueurs fatiguent du rythme imposé cette saison : "La semaine dernière était très dense, on a joué trois matches en six jours. C’est vraiment une semaine d’une équipe qui joue la Coupe d’Europe et c’est nouveau pour assez de joueurs. Mais c’est l’occasion de se rendre compte de ce que c’est de jouer tous les trois jours. On a montré sur le terrain qu’on avait des ressources physiques et mentales."

On savait qu’il y aurait des moments plus difficiles, on s’y était préparé

Quand on a gagné nos six premiers matches, tout ce qui gravitait autour de l’équipe, du club, que ce soient les supporters, etc avaient tendance à s’enflammer ce qui est normal quand une équipe démarre comme ça le championnat. Surtout quand on gagne le premier match face au champion en titre. Mais nous, on savait qu’il y aurait des moments plus difficiles. On s’y était préparé. On est resté assez soudé, on n’a pas fait trop de déclarations dans les médias. On s’est concentré sur le travail quotidien, c’est ce qui paie toujours. On savait qu’on allait perdre des matches, mais on en a perdu trois d’affilée." Guillaume d’ajouter : "Pouvoir enchaîner des bonnes séries c’est intéressant, mais l’inverse est vrai aussi. C’est ça qui est bien cette semaine, c’est qu’on a vraiment inversé la situation."

Pourquoi avoir choisi de relever le challenge carolo ? "Le club a vraiment progressé ces dernières années, il a terminé plusieurs fois en PO1. Charleroi s’est créé une petite place en haut du championnat belge. Et c’est aussi le seul club qui m’a vraiment fait une proposition avec Mouscron. Même si de base je voulais rester à Lens ou rester l’étranger… Sportivement c’était bien pour moi de choisir ce défi. Et aussi pour ma famille de revenir en Belgique."

Se voit-il rester dans le club au-delà de cette saison ? "A l’heure d’aujourd’hui, à Charleroi je m’épanouis. Je vis encore de beaux moments de joie comme ça a été le cas la semaine dernière. Et ça, c’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver. C’est vrai que ça a été difficile pour moi de quitter Lens. Et il y a des similitudes entre Charleroi et Lens, surtout au niveau des supporters. Ils nous manquent beaucoup parce qu’avoir du public ça décuple les émotions. J’ai réussi à rebondir grâce à Charleroi, et je leur en suis redevable."

Revenir dans le championnat belge après avoir connu des championnats et clubs avec plus de moyens, n’est-ce pas un peu compliqué par moments ? "Ce qui était difficile pour moi, c’était de revenir dans un autre club qu’Anderlecht. J’ai quitté les Mauves avec quatre titres, dont trois consécutifs et donc revenir en Belgique en sachant que ce serait difficile de faire aussi bien… A Anderlecht, on était vraiment gâté au niveau de l’organisation, de l’encadrement c’était vraiment phénoménal. Et ça, j’avais peur de ne pas le retrouver dans un autre club belge."

S’il n’a pas forcément retrouvé cet élément, il a découvert un certain charme dans cette différence dans le club carolo : "Charleroi, ça fonctionne tout à fait différemment, mais ça a son charme aussi. Je prends le bus tous les matins pour aller du stade aux terrains d’entraînement à Marcinelle, il y a dix kilomètres, parfois on a froid. Mais d’un autre côté ça resserre les liens au sein du groupe, ça met de la vie dans le groupe et on essaie de trouver des points positifs à ça."