Ingebrigtsen, le coach d'Ostende, furieux sur le VAR : "À ce niveau-ci, c'est juste pas possible"

Ingebrigtsen, le coach d'Ostende, furieux sur le VAR : "À ce niveau-ci, c'est juste pas possible"... Défait logiquement par une équipe de Bruges supérieure, Ostende était pourtant plutôt bien dans son match en première mi-temps. Tournant de ce premier acte, outre le but gag de Mats Rits, l'exclusion (méritée) de Ronald Vargas. Faisant preuve de beaucoup trop d'engagement sur son intervention, le Vénézuélien a écrasé le tibia de Simon Deli et donc été renvoyé aux vestiaires. A l'issue de la rencontre, Kare Ingebristen, le coach des Côtiers, ne mettait pas en cause le carton rouge de son joueur mais déplorait un arbitrage - et surtout un VAR - à deux vitesses.