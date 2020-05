Inconstance, cadres pas au niveau, le Standard a été "régulier dans son irrégularité"

La Mini Tribune, version condensée et confinée du traditionnel débriefing du lundi soir, passe au crible les clubs du Top 6. Après le FC Bruges et Charleroi, le Standard est scruté par nos journalistes et consultants. D'un début de saison prometteur à une cinquième place après 29 journées, les "Rouches" ont fait preuve d'inconstance et ont déçus les observateurs.



"On s’attendait à une année exceptionnelle. C’était la deuxième saison de Michel Preud’homme, celle où il fait souvent des résultats", rappelle Rodrigo Beenkens. "Tout le monde attendait une meilleure saison et une confirmation du travail de Michel. Je crois qu’il n’y a jamais eu un bon équilibre dans le groupe", ajoute Hein Vanhaezebrouck.

►►► À lire aussi : "Charleroi est la surprise, Belhocine la révélation de la saison"

►►► À lire aussi : Le Club N.1 incontesté :"Les autres doivent travailler sinon Bruges va prendre beaucoup d'avance"



Avec 6 victoires en 8 matches, le Standard a même occupé la première place de la 4e à la 8e journée. Il n'a pas pu confirmer sur la durée.



"Le Standard a connu une saison en dents de scie. Jusque fin novembre-début décembre, on pouvait le considérer comme le rival le plus dangereux du club de Bruges", insiste Philippe Albert.



Des leaders pas au niveau, une défense pas assez armée



Voilà pour le constat, reste à déterminer les causes de cette "inconstance". "Pour Vanheusden, ça s’explique par son âge. Carcela et Lestienne, les leaders techniques n’ont pas été à la hauteur de leur statut. Ce Standard a été trop souvent sauvé par ce MPH Time. Ce qui montre que mentalement et physiquement, ils étaient au top", souligne, de son côté, Thomas Chatelle.



"Le Standard n’était pas assez armé défensivement et dans l’axe du jeu il n’avait pas les joueurs qu’il fallait", complète HVH.



MPH trop "rigide" pour le Standard ?



Pour Nordin Jbari, la personnalité même de MPH est peut-être en cause. "Il est fait pour entraîner un club comme le FC Bruges. Il est pointilleux alors que l’ADN du Standard, quand ça marche, c’est la folie. Et j’ai l’impression que Michel se bat contre cette folie alors qu’il devrait la dompter et la laisser vivre."



Un mercato mal négocié



Encore deuxièmes après 17 journées, les Liégeois ont marqué le pas et le mercato a marqué un point de rupture. Les départs de Renaud Emond et Paul-José Mpoku n'ont pas été compensés. Pour les raisons financières que l'ont connait. "Au Standard il faudrait dissocier le sportif du financier et pourtant ils sont indissociables. Comment peut-on vouloir jouer les premiers rôles et vendre à la mi-saison, c’est la question".



"Il y avait sans doute une plus grosse dépendance à Mpoku et à Emond qu’on ne le pensait", suggère Chatelle.



Et Stephan Streker de pointer un crève-cœur supplémentaire pour les fans liégeois. "Pour un supporter du Standard, il y a quelque chose qui n’est pas envisageable : c’est de terminer derrière le Sporting de Charleroi". Ce qui est pourtant arrivé.



Au final, la saison "rouche" est jugée insuffisante et décevante pour nos spécialistes.