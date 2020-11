Impuissant pendant 80 minutes, Anderlecht subit la loi du Beerschot

Le Sporting d’Anderlecht signe quant à lui une deuxième défaite après le revers 3-0 contre Bruges et reste bloqué à la 7e place avec 21 points.

L’Autrichien a ainsi atteint la barre des dix buts et trône en tête du classement des buteurs. Grâce à cette victoire, les hommes de Hernan Losada restent eux dans les premières positions du classement. Avec 25 points, le Beerschot occupe la 2eplace du classement derrière Bruges (26 pts) en attendant Charleroi (23 points, deux matches en moins).

Le Beerschot annonce la couleur dès les premières minutes

Beerschot - Anderlecht - © JASPER JACOBS - BELGA

Avec un Beerschot aussi fort en attaque que fébrile en défense, on s’attend forcément à un match animé. Les Anversois répondent présents dès les premières minutes avec deux occasions pour Ismaila Coulibaly (2eet 9e), stoppé in extremis par Timon Wellenreuther et Delcroix.

Sous pression lors de ces premières minutes, Anderlecht tente d’endormir la rencontre en gardant la possession de balle. Une stratégie qui fonctionne pendant un bon quart d’heure avec même deux occasions pour Tau et Nmecha, tous les deux signalés hors-jeu.

La suite de la mi-temps est bien plus compliquée. Agressifs, les Anversois en veulent plus que leurs collègues Mauves et multiplient les récupérations hautes.