Imprécisions, penalty loupé et poteau, Kevin Hoggas a passé un sale (dernier) quart d'heure

Le match de Pro League entre Zulte-Waregem et le Cercle de Bruges a été un festival de ratés (1-0). Avant le but – le seul de la rencontre – de Jean-Luc Dompé, les joueurs ont cafouillé dans le dernier geste. Un homme a symbolisé cette soirée compliquée : Kevin Hoggas.



L’attaquant français s’est créé des occasions mais a multiplié les imprécisions. Une tête mal ajustée qui fuit le cadre (74e), un face-à-face perdu face à Louis Bostyn, son dernier quart d’heure a été un vrai cauchemar (76e). Et ce n’était pas fini.



Dans les dernières minutes du temps additionnel, le Cercle hérite d’un penalty qui pouvait lui offrir un point. Hoggas s’avance. Il frappe sur Bostyn, récupère le ballon et trouve le poteau.



Hoggas n’est pas le seul brugeois à avoir tremblé dans le dernier geste. Ses équipiers Ugbo (29e et 63e) ou Musaba (76e) ont aussi raté des grosses occasions. Le Cercle encaisse sa 6e défaite d'affilée.



Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.