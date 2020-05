Il y a 42 ans, Anderlecht remportait sa deuxième Coupe d'Europe

Le 3 mai 1978, Anderlecht dispute sa troisième finale consécutive de la Coupe des vainqueurs de coupe contre les Autrichiens de l’Austria Vienne. Les Bruxellois ont battu West Ham en 1976 et perdu un an plus tard contre Hambourg. En 1978, la finale se dispute à Paris au Stade des Princes devant 48.000 spectateurs.

Les mauves sont entraînés par Raymond Goethals qui aligne huit joueurs qui ont disputé le match victorieux contre West Ham (Van Binst, Thissen, Broos, François VanDer Elst, Haan, Coeck, Vercauteren et Resenbrink). Le gardien De Bree, Nielsen et Dusbaba complètent l’équipe ; Dockx remplacera Vercauteren en toute fin de match.

Anderlecht a réussi un parcours parfait pour atteindre la finale. Les mauves ont éliminé successivement Sofia, Hambourg, Porto et Twente. L’élimination d’Hambourg en huitième de finale a particulièrement réjoui les Bruxellois car les Allemands avaient Battu Anderlecht en finale de cette coupe l’année précédente.

Le match commence parfaitement pour les hommes de Goethals. Rensenbrink trouve l’ouverture dès la 13' minutes, le Néerlandais étale cette finale de sa classe mondiale et double la marque à la 44' minute. Anderlecht est en état de grâce et Van Binst offre le 3' but à ses couleurs juste avant la pause. Les Autrichiens ne peuvent rien face aux Anderlechtois au sommet de leur art.

En seconde période, Van Binst scelle le score à 4 buts à zéro après un solo dans la défense autrichienne et un magnifique tir du pied gauche dans la lucarne. Le triomphe est complet pour Anderlecht qui remporte une deuxième coupe d’Europe en trois ans. Les mauves planent sur le toit de l’Europe. C'était aujourd'hui il y a exactement 42 ans.