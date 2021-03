"Il faut viser le Top 8" : Belhocine précise l’objectif de Charleroi après le partage contre Saint-Trond

"Il faut viser le Top 8" : Belhocine précise l'objectif de Charleroi après le partage contre... La course du Sporting de Charleroi pour une place dans les playoffs 1 s’est ultérieurement compliquée vendredi soir avec le match nul 0-0 contre Saint-Trond. Les Zèbres, marqués négativement par leur bilan de 2 sur 12, se veulent désormais réalistes et vont se concentrer sur une place en playoffs 2. Pour l’entraîneur carolo Karim Belhocine, c’est très clair : "il faut désormais viser le top 8." "Il faut faire des résultats dans les prochains matches et puis on verra où l’on sera", a-t-il déclaré au micro d’Eleven Sports après la rencontre. Le coach des Zèbres n’attend qu’une chose, c’est que l’orage passe. "Il faut très vite tourner le bouton. On est très déçu ce soir mais il faut se remettre en route dès demain, remettre de la vie, du positif. Pour cela, il faut qu’on soit à nouveau libérés" Belhocine a également commenté la prestation de son équipe vendredi soir. "C’est bien de garder le zéro derrière mais offensivement on ne s’est pas créé assez d’occasions. C’est aussi pour ça qu’on a inséré deux attaquants. Malgré tout, Saint-trond est resté bien en place. On voulait l’emporter mais on n’a pas eu assez d’occasions pour ça. C’est rageant. On a essayé d’apporter un peu de variété. On a changé de système mais on n’a pas réussi à faire la différence."