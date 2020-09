Humilité, organisation, esprit d'équipe, solidarité : Charleroi n'a pas volé son 18/18 historique

Les Carolos ont remporté leurs six premières rencontres… un 18 sur 18 historique pour le club du pays noir. Douze buts marqués pour deux encaissés. Des résultats impressionnants, un niveau très convaincant, mais aussi et surtout un état d’esprit humble, solidaire… Felice Mazzu a réussi à fédérer un groupe, Karim Belhocine parvient à le sublimer. Le club s’est forgé une réputation en dehors les terrains. Familial, bon enfant, accessible… Sur le terrain également : bien organisé, solidaire… Et désormais, les adversaires et les observateurs les prennent au sérieux.

Les pieds sur terre, la solidarité avant tout

Un groupe avant les individualités - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Un exercice en particulier met en évidence l’esprit qui règne à Charleroi. Les interviews d’après-match. Moment où chacun se refile les lauriers, comme pour ne surtout pas céder à une pression extérieure.

Belhocine ne veut surtout pas assumer sa part de "gloire", carrément gêné d’être rappelé par les supporters… "J’essaie de travailler au jour le jour mais je n’ai pas couru, je n’ai pas fait 10 kilomètres, je n’ai pas gagné de duel, j’ai juste essayé de les accompagner et de les aider du mieux possible. Ils me donnent plus que ce que je leur donne."

Celui que certains considéraient comme un meneur d’hommes, un bon copain dans un vestiaire, commence à se rendre compte qu’il possède aussi un esprit tactique. Et s’il refuse de se mettre en évidence, ce Charleroi-là lui doit une partie de son succès actuel. "C’est sa récompense à lui aussi, avec tout le travail qu’il fait", rappelait encore Steven Willems après la rencontre face au Beerschot.

Du côté des joueurs, on salue le travail de l’entraîneur, mais aussi le niveau de l’adversaire et puis surtout, on veut garder les pieds sur terre. Le fameux "match après match" rituel des interviews d’après-rencontre semble être appliqué à la lettre par des Carolos qui avancent sans précipitation.

Après le duel face au Beerschot, Marco Ilaimaharitra trouvait les mots pour exprimer l’état d’esprit général : "C’est très bien, mais le foot c’est une éternelle remise en question. Donc on va profiter ce soir et demain c’est reparti […] Il ne faut pas s’enflammer, il faut rester concentrés, et faire comme on fait depuis toujours : prendre match après match et continuer ce que l’on fait."

L’entente entre les joueurs à l’interview, et sur le terrain surtout : "Que ce soit avec Guillaume, avec Christophe, avec Gaetan, avec Ryota c’est pareil. On s’entend tellement bien tous, qu’une fois sur le terrain ça se fait naturellement. Peu importe qui se retrouve au milieu, on est tellement complémentaire que cela se fait naturellement." Marco Ilaimaharitra met la en évidence quelque chose qui saute aux yeux avant et après les rencontres, l’ambiance est bonne, et les joueurs s’entendent particulièrement bien.