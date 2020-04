Humeur : " L'UEFA, seule dans son monde... "

Mais de là à justifier l’arrogance, le cynisme même, affiché par les pontes du foot européen dans cette crise… Personne n’ignorait que l’UEFA se pensait toujours au-dessus des lois . Ici, la clique d' Aleksandar Ceferin , son Président gominé au nom de pilule pharmaceutique, se la joue même plus costaude que la médecine et la santé réunies. Pathétique.

Vivent les Gaulois

Dans ce contexte, un petit village gaulois a osé franchir le Rubicon, en décidant, à la surprise générale, de ne pas s’engouffrer dans la brèche ouverte par l’UEFA : selon celle-ci, nous avions jusqu’au 3 août pour boucler nos fichus Play-Offs. Le petit village gaulois se nomme Pro-Ligue belge, qui a donc décidé d’arrêter les frais au nom de la santé " publique " (joueurs et spectateurs) et de l’estimation d’un risque démesuré. Même si chez nous, précisons-le… et contrairement à l’échelon uefiste rythmé par les grandes ligues, ce sont les petits clubs qui ont précipité la (certes très hâtive) oukase belge.

Alors oui, il y a sans doute, derrière la décision de nos clubs (décision toujours provisoire, rappelons-le, dans l’attente de l’Assemblée Générale de mi-avril), des motifs moins louables, des intérêts plus particuliers, que la santé publique. Mais reconnaissons au moins qu’éthiquement, le geste est symbolique.

Non, les footballeurs ne sont pas des humains bioniques ou, inversement, des citoyens de seconde zone. Oui, le risque de contamination, de dégradation… et donc de mort, existe aussi pour des types en petits shorts, fussent-ils musculeux et sur-argentés. Et oui, les experts, belges et internationaux, de la santé ne cessent de réclamer l’arrêt des compétitions et un été sans grands événements (festivals musicaux inclus).