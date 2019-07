Huis-clos avec sursis pour Anderlecht, qui pourra affronter Ostende devant son public

Coup de sifflet avant la fin du match Standard - Anderlecht - JT 19h30 - 13/04/2019 On ouvre donc le journal avec cette image. Vendredi soir, après seulement 30 minutes de jeu, l'arbitre a mis fin au clasico entre le Standard et Anderlecht, à la grande frustration des joueurs et d'une partie du public. En cause, l'attitude de certains supporters anderlechtois. Ils ont jeté à plusieurs reprises des fumigènes sur la pelouse.